14 лет — это как раз пик подросткового возраста, когда у человека продолжается осознанное формирование собственного «я»

Украинцы активно обсуждают в Сети необычную законодательную инициативу, которая предусматривает возможность заключения брака с 14 лет при определенных условиях. Речь идет о проекте нового Гражданского кодекса Украины, предложенном руководством Верховной Рады.

Инициатива уже вызвала шквал критики, потому что фактически этим пытаются узаконить сексуальные отношения с несовершеннолетними. И вместо ответственности за совершенное преступление — секс с малолетним лицом, подменить на якобы законное создание семьи.

ТСН.ua узнавал, что думают о такой законодательной инициативе психологи и актуальны ли такие кардинальные изменения в ГКУ.

Проверка реакции общества и отвлечение внимания

По словам семейного психолога Ларисы Шкловцовой, информация об инициативах смены брачного возраста может быть проверкой общества.

«Думаю, что пока это лишь попытка увидеть реакцию общества на достаточно резонансную тему. Или это банальное отвлечение внимания общества от более значимых проблем, которые есть в стране, ведущей войну. Что именно на самом деле, я не знаю. Работая с подростками, я могу сказать, что 14 лет — это как раз пик подросткового возраста, когда у человека продолжается осознанное формирование своего „я“. Подчеркиваю, именно формирование, потому что 14 лет — это еще не сформированная личность», — рассказывает ТСН.ua семейный психолог Лариса Шкловцова.

Психологическая и социальная неготовность подростков

Психолог подчеркивает, что подростковый возраст сейчас гораздо более длительный, чем в те времена, когда царил феодальный строй, и в жены брали малолетних девушек не спрашивая их согласия.

«В те времена не было длительной учебы, такого технологического развития общества, как сейчас — компьютеров, телефонов. И может быть, тогда брак в 14 лет был нормой. Я думаю, что наши подростки ни психологически, ни физически, ни социально не готовы нести ту ответственность, которая возлагается на них после брака», — добавляет психолог.

Лариса Шкловцова подчеркивает, что сама законотворческая инициатива звучит для нее очень странно, потому что понятие брака — это готовность нести ответственность за финансовый, эмоциональный, психологический аспекты партнеров по браку.

«В конце концов, человек в 14 лет — это еще ребенок! Который не способен нести ни одну из перечисленных ответственностей. В таком возрасте у ребенка еще меняется телосложение, он еще до конца не принимает сам себя! Подростки до конца не понимают, какие они, и какое место они занимают в своем классе и референтной группе. А тут им предлагают сознательно выбрать кого-нибудь в пару. Это просто абсурдная ситуация с психологической точки зрения», — добавляет Лариса Шкловцова.

Приоритеты возраста: поиск собственного «я»

Эксперт объясняет, что каждый возрастной период жизни человека имеет свои чувствительные вопросы. Для подростков, которым сейчас 14 лет, даже обучение — не самый главный вопрос.

«В возрасте 14 лет ребенок находится в поиске ответа на главный вопрос: „Кто я? Какое я занимаю место в среде сверстников, кем я хочу быть и что мне нужно сделать, чтобы стать тем, кем я хочу быть“. Для них именно это самое главное. Это очень важный период жизни ребенка для мотивации, роста самосознания. И замужество или брак, как по мне, тут совсем не вписываются, потому что очень рано, не ко времени», — говорит Лариса Шкловцова.

Вопросы лоббирования и риски легализации сексуальных извращений

Что касается версии об узаконении сексуальных отношений с несовершеннолетними благодаря этим законодательным изменениям, то психолог говорит, что ей бы не хотелось верить, что в Украине много мужчин, которые к этому стремятся или имеют какие-то сексуальные извращения. В конце концов, Украина — это не Африка или Азия, где выдавать девушек замуж без их согласия — норма даже в столь юном возрасте.

«Меня окружают отличные мужчины, хорошие специалисты. И я не вижу массовых в Украине проявлений каких-либо извращений. Поэтому не знаю, чем руководствуются законодатели, предлагая такие изменения в Гражданский кодекс. Но законы тоже кто-то лоббирует, поэтому интересно, чем руководствуются эти люди, предлагая столь неоднозначные изменения», — добавляет специалист.

«Ребенок родит ребенка»

Она подчеркивает, что девочка в 14 лет — это ребенок, и если она забеременеет, то ребенок родит еще одного ребенка. И такие перспективы должны тревожить родителей детей.

«Конечно, у нас есть женщины, рожающие детей в 16 или 17 лет. Оглядываясь на свое прошлое, преимущественно все они говорят, что совершили ошибку из-за любви, которая затмила голову. Эти женщины рассказывают, что когда родили второго ребенка в 36 лет, хорошо почувствовали, что первого ребенка воспитывали не они, а их родители, а уже за воспитание второго взялись сами. То есть в более стабильные времена девушки-подростки не были готовы к материнству и браку. Что уж говорить о наших временах, когда в стране война, повышенная тревога, отсутствие элементарной стабильности», — заключает Лариса Шкловцова.