- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1245
- Время на прочтение
- 4 мин
Брак с 14 лет, возвращение фамилии и "тяжелый" развод: какие угрозы несет новый Гражданский кодекс
Что из этого правда, а что преувеличение, и какие риски действительно скрывает законопроект.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса и документ сразу вызвал волну обсуждений в социальных сетях. Украинцев больше всего волнуют вещи, напрямую касающиеся личной жизни: развод, заключение брака, «возвращение» фамилии и даже «статус помолвки».
Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua объяснил, что из этого правда, а что преувеличение, и какие риски действительно скрывает законопроект.
Развод может стать длиннее и сложнее
Тема расторжения брака вызвала наибольшее беспокойство украинцев. В соцсетях пишут, что после принятия нового кодекса расстаться станет гораздо труднее.
По словам адвоката, уже сейчас этот процесс редко бывает быстрым, особенно если у супругов есть дети. Суды часто дают время примирения, и это может затягивать дело на месяцы или даже годы.
Он приводит пример своей практики: полгода рассмотрения в суде первой инстанции и еще полтора года — в апелляции. В результате развод длился почти два года.
«Суды дают существенное время для примирения. И сейчас эти вопросы есть», — объясняет ТСН.ua Роман Ухов.
После принятия нового кодекса, по словам адвоката, ситуация может усложниться еще больше. Впрочем, причина — не в прямых запретах.
«Суды без новой практики будут работать медленнее», — объясняет адвокат.
То есть речь идет не о новых ограничениях, а о том, что система будет определенное время привыкать к новым нормам.
Браки с 14 лет
Еще одна тема, активно лоббируемая в Сети — якобы разрешение на браки с 14 лет.
Адвокат объясняет, что такой нормы в законопроекте нет. В то же время суд мог разрешить брак в исключительных случаях — но это единичные ситуации.
«Никто не будет позволять 14-летним девочкам просто так выходить замуж», — отмечает он.
По словам Романа Ухова, эта практика существует давно, в то же время не носит массовый характер.
Могут ли заставить сменить фамилию после развода
Еще один популярный страх украинцев по поводу нового кодекса — что муж якобы сможет заставить бывшую жену вернуть фамилию.
По словам Романа Ухова, это не соответствует действительности. В действующем законодательстве такой нормы нет, и ее появление выглядит маловероятным.
Более того, даже в гипотетической ситуации человек может снова сменить фамилию.
«Заставить человека это сделать — это чушь», — объясняет ТСН.ua адвокат.
Юридический статус помолвки
В соцсетях также активно обсуждают «узаконивание помолвки». Некоторые считают, что это новая норма в законопроекте.
На самом деле, как объясняет ТСН.ua Роман Ухов, такие нормы уже существуют в Семейном кодексе. Речь идет о возможности договоренностей перед браком и даже компенсациях при его срыве. Практически их просто переносят в новый документ.
«Эти нормы и так существуют», — комментирует Роман Ухов.
Новый гражданский кодекс: что на самом деле вызывает наибольшие риски
Несмотря на громкие дискуссии вокруг «сенсационных» тем, адвокат подчеркивает, что основные проблемы законопроекта не у них.
По словам Романа Ухова, реальные риски касаются более сложных вещей: правил судопроизводства, права собственности и работы реестров. Именно они могут повлиять на жизнь гораздо сильнее, чем обсуждаемые в соцсетях вопросы.
В частности, речь идет о ситуациях, когда новые правила могут применяться к уже открытым судебным делам.
«Человек начинал судиться по одним правилам, а закончить дело может уже по другим», — объясняет адвокат ТСН.ua.
Также, по его словам, есть риски, что ошибки в государственных реестрах могут фактически «перекрывать» реальное право собственности.
Почему документ критикуют в парламенте
По словам Романа Ухова, к законопроекту уже есть серьезные замечания — в частности, десятки страниц критики подготовило Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады.
Адвокат считает, что главная проблема — не сами идеи, а их реализация.
«Главный риск — не новизна, а неопределенность», — объясняет он.
Если принять документ в спешке, это может привести к волне судебных споров, проблемам с регистрацией имущества и отказам нотариусов, предупреждает Роман Ухов.
Что будет с законопроектом дальше
Отдельный вопрос — стоит ли проводить столь масштабную реформу именно сейчас, говорит адвокат. По его мнению, сначала следует сосредоточиться на изменениях в уголовном праве и судебной системе, а потом уже возвращаться в Гражданский кодекс.
«Я считаю, что этот вопрос необходимо решать после завершения войны», — говорит Роман Ухов.
После первого чтения законопроект был направлен на доработку. По словам адвоката, этот процесс может затянуться.
«Он может два-четыре года быть в комитете», — объясняет ТСН.ua Роман Ухов.
В то же время дискуссия по поводу нового Гражданского кодекса в обществе набирает обороты. Но пока в соцсетях спорят о браках и фамилиях, Роман Ухов призывает обратить внимание на более глубокие проблемы, которые могут определить, как будет работать вся система гражданских прав в Украине.