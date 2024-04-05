"Брак" с пропавшим без вести бойцом: работницу ЗАГСа обвиняют в циничной афере на 100 тыс. грн в месяц

Военнослужащий якобы женился во второй раз, а через месяц пропал без вести. Теперь его жена получает его выплаты – 100 тысяч гривен ежемесячно, но в суд подала бывшая жена военного, которая убеждает – новый брак фиктивный.

Об этом идет речь в сюжете корреспондентки ТСН Ирина Коваленко.

Что говорит бывшая жена пропавшего без вести военного

В Днепровском суде Киева уже полгода продолжается подготовительное заседание. Заявительница - Ольга, бывшая жена военного. Напротив Яна Биднюк - новая жена с адвокатом. Имя военного мы специально не называем, потому что есть вероятность, что это может ему навредить. Мужчина - в списке пропавших без вести.

"Свою историю нам сначала рассказала Ольга. Именно она обратилась в редакцию ТСН - мол, у ее экс-супруга появилась новая жена. И теперь, после того, как он пропал без вести, она получает его боевые - 100 тысяч гривен ежемесячно. Вроде бы, все логично. Но мы начали разбираться в этом деле - и обнаружили немало интересных деталей", - говорит корреспондент ТСН Ирина Коваленко.

По словам Ольги, этот брак не мог быть заключенным, потому что мужа физически не было ни в Киеве, ни в ЗАГСе. В семье о второй жене ничего не слышали и не понимают, как так могло произойти. Вспоминают, как это было в первый раз.

Ольга, бывшая жена военного

Ольга с мужем прожили вместе 4 года. Родили дочь. И даже после развода Ольга была постоянно на связи с родителями бывшего супруга, ведь они общались с внучкой. Когда в сентябре 2022 года мужчина пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе Бахмута, из родных Ольга была первой, кому об этом сообщили.

Ольга и ее экс-мужчина

Какая позиция жены военного

Первые месяцы Ольга, как покровительница несовершеннолетней дочери пропавшего без вести бойца, получала его боевые — 100 тысяч гривен в месяц. Вдруг, в мае 2023 года поступило уведомление с воинской части — выплаты ее экс-мужчины теперь получает другой человек — новая жена Яна Биднюк.

Яна Биднюк

В этой части истории много вопросов, на которые Яна не отвечает. Почему об исчезновении известили бывшую жену, почему о выплатах она вспомнила через полгода после этого. И почему, кроме свидетельства о браке, нет других доказательств, что они были вместе. По крайней мере, совместных фото хотя бы из ЗАГСа.

Согласно свидетельству, брак оформлен в Киеве в начале августа, за полтора месяца до исчезновения. По словам адвоката Яны Биднюк, муж ее клиентки на момент росписи находился в отпуске. Однако этого приказа суду до сих пор не предоставили.

Позиция родителей военного

По стечению обстоятельств, ЗАГС, где заключен брак, как раз напротив дома, где живут родители бойца. Они о новом браке ничего не знают. И считают, если сын был так близко, обязательно бы их навестил.

По запросу отца пропавшего без вести воина в воинскую часть, где служил сын, предоставили справку: "В период с 25.02.2022 по 13.092022 военный рапорт на ежегодный основной отпуск не подавал и в отпуске не находился, рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам в связи с заключением брака также не подавался. В этот же период в медицинскую роту воинской части не обращался, на стационарном лечении не находился".

Справка по воинской части

В ЗАГСе отказались комментировать дело

Мы обратились с запросом в Днепровский ЗАГС столицы - именно там женились Яна Биднюк и ныне пропавший боец. Предоставлять какие-либо комментарии относительно этого брака - там отказались. Для 40-летней Яны Биднюк это - был первый официальный брак и когда-то она работала именно в этом ЗАГСе. А сейчас - уже в центральном.

Бывшая начальница Яны - Оксана Воротникова - руководитель Днепровского ЗАГСа, отказывается отвечать на любые вопросы ТСН.

Ольга уверена - подпись в ЗАГСе ее бывший муж не ставил. Адвокат показывает нам почерковую экспертизу, которую сделали в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, там подпись сделана другим лицом.

Как объяснили нам в киевской прокуратуре, эту экспертизу со стороны заявительницы могут приобщить к делу. Но основной является экспертиза следствия. Которую тоже проводили. Даже дважды.

Что говорят в прокуратуре

"Первая экспертиза, которая была назначена судебно-почерковедческая, она показала, что подпись сделана именно военнослужащим. Образцы для экспертизы предоставлены как раз заявительницей бывшей женой военнослужащего. В дальнейшем была назначена еще одна экспертиза, которая показала, что подпись на документе не им, а другим лицом", - говорит пресс-секретарь Офиса генерального прокурора и прокуратуры г. Киева Надежда Максимец.

Поэтому сейчас назначили еще одну, комиссионную экспертизу, а еще собираются провести ряд следственных действий и допросов, которые до сих пор не были проведены следователем.

"Вскоре судебные заседания по этому делу начнутся по-сути. За ними ТСН будет пристально следить. Ведь военнослужащих в Украине много и речь идет о немалых государственных деньгах. А пока мы готовили сюжет, украинцам теперь можно заключать брак онлайн. Бракосочетать молодоженов по видеосвязи будет работник ЗАГСа, а документы они заверят Дія.Подписью. Такая услуга, говорят в Кабмине, особенно актуальна сейчас для военных, которые защищают Украину", - говорит корреспондентка ТСН.

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Напомним, мошенники выманили у киевлянина 1,7 млн грн, угрожая "мобилизацией".

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