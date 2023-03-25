Брат немецкого канцлера взялся за лечение украинских бойцов, помогает и больницам

Почти три тысячи украинцев лечатся за границей по программе "медицинская эвакуация", запущенной с началом полномасштабной войны. В зарубежные клиники прежде всего транспортируют как гражданских, так и военных украинцев со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, говорится в ТСН.

В немецкой клинике лежит украинский военный Максим — боец 59 мотопехотной бригады получил ранения недалеко от Херсона. “Было наступление, мы двигались. Наш подразделение занималось саперным делом, так мы продвигались и проводили наши войска. И во время таких проверок мы наткнулись на легковую машину, джип на минное поле и взорвались”, — рассказывает мужчина.

Его придавило охваченной пламенем машиной. Он чудом выбрался из-под нее, откатился и спасся. Максим получил 50% ожогов тела и ему ампутировали обе ноги.

Максима лечат в университетской клинике Шлезвиг – Гольштейн. Это вторая по размерам клиника Германии, после берлинской Шарите. В кампусах клиники работает около 15 тысяч человек. Это целый город с многочисленными лечебными корпусами, научными лабораториями, магазинами и столовыми. Возглавляет эту клинику родной брат канцлера Германии – Шольц.

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Йенс Шольц – младший брат Олафа Шольца. За год великой войны в Украине, ведет статистику, они здесь приняли более 2600 наших пациентов — как гражданских, так и военных. “Для военных есть общая европейская распределительная система, в которой регистрируются все раненые солдаты и затем распределяются по квотам. Мы сообщаем о том, что мы можем принять такого солдата и он попадает к нам”, — объясняет Йенс Шольц.

Лечение финансируется из немецкого бюджета, а здешние работники еще донатят на помощь Украине. В каждом корпоративном письме есть ссылка на счет, куда можно перевести деньги. “Эта система донатов и пожертвований не имеет верхнего лимита. Мы не будем прекращать сбор средств, пока в Украине идет война. И даже дальше, когда нужно будет восстанавливать Украину. Мы будем помогать, чем мы можем и не собираемся останавливать эту акцию”, — убеждает Шольц.

Кроме лечения украинских пациентов, они привлекают к работе и украинских специалистов. На работу берут украинских медсестер, подтвердивших свой диплом. А еще возобновили стажировку для молодых врачей.

По завершении войны, клиника, возглавляемая Йенсом Шольцом, обещает отстроить одно из медучреждений в Украине. Пока дистанционно помогают украинским коллегам держать свой медицинский фронт. Грузят гуманитарный груз, который поедет в больницы Днепра, Запорожья и Львова.

Куда, кому и сколько доставить гуманитарную медицинскую помощь, решают коллегиально. В клинике сформирована спецкомиссия, которая рассматривает заявки от украинских медучреждений. Уже собрали и отправили 14 фур. Медикаменты в Украине не зависят. Российская агрессия убивает и калечит украинцев, из-за сложных ранений многие нуждаются в длительном лечении.

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