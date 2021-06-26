Брат просил наибольшего срока, а мать стала на защиту сына: что сказал сам убийца Джорджа Флойда

Брат просил наибольшего срока, а мать стала на защиту сына: что сказал сам убийца Джорджа Флойда

Он не извиняется, но приносит семье убитого соболезнования.

22 с половиной года за решеткой проведет Дерек Шовин — бывший полицейский, который в мае прошлого года убил темнокожего Джорджа Флойда. Суд Миннеаполиса накануне объявил свой вердикт. В зале суда кипели страсти — брат убитого со слезами просил для Шовина наибольшего срока, а мать осужденного полицейского впервые публично встала на защиту сына.

О том, что сказал сам осужденный — 26 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

22 с половиной года за решеткой — это на 7,5 меньше, чем просило обвинение. Но больше, чем любой другой полицейский в штате Миннесота получал за аналогичное преступление. Средний срок заключения по таким делам составляет 12,5 лет. Судья Питер Кахилл объяснил — учел злоупотребления властью и особую жестокость полицейского по отношению к убитому.

"Мой приговор не базируется на общественном мнении, или попытке сделать какое-то послание. Работа судьи — применять закон к конкретным фактам и иметь дело с конкретными делами. Не менее важно и то, что мы все-таки должны отдать должное боли, которую переживает семья Флойда", — отметил он.

45-летний Шовин, который о помиловании сможет просить не ранее, чем через 15 лет, впервые за все время суда воспользовался своим правом на слово. Он не извиняется, но приносит семье убитого соболезнования.

"Учитывая юридические причины, я не могу сейчас сделать полное заявление. Но очень коротко — хочу принести соболезнования семье Флойда", — сказал он.

Приговор Шовину под судом ожидали активисты движения "Черные жизни важны" — и остались разочарованными.

Смерть Флойда, которого задержали по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивой двадцаткой, всколыхнула Америку. Полицейский Шовин игнорировал его жалобы на удушье и стоял на горле, пока задержанный не умер. Флойд стал символом борьбы за равенство. Судебный процесс над его убийцей вживую транслировали по телевидению. И именно этот резонанс помешал суду вынести справедливое решение — заявляет адвокат осужденного.

"Суд должен вернуться к основополагающим правовых принципов. Помните, что правосудие слепо. Закон — построен на уме и здравом смысле, и не должен допускать влияния общественного мнения", — отметил Эрик Нельсон.

Эмоции обеих сторон в зале достигали максимума. Брат погибшего, утирая слезы, просил для бывшего полицейского наивысшего возможного срока заключения. А маленькая дочь — вспоминала отца.

Впервые на защиту сына публично стала мать Дерека Шовина. Она назвала его хорошим человеком и опровергла обвинения в бесчувственности и расизме.

Новости мира: убийцу Джорджа Флойда приговорили к 22,5 года заключения

"Я убеждена, что длительное заключение не пойдет на пользу моему сыну. Осуждая моего сына, вы также осуждаете и меня. Я не смогу увидеть Дерека, поговорить с ним по телефону или обнять. К тому же когда он выйдет, нас с отцом, вероятно, уже не будет ", — сказала женщина.

Президент Джо Байден приговор Шовину назвал приемлемым. Системный расизм он неоднократно признавал одной из главных проблем современной Америки и в знак поддержки принимал семью Флойд в Белом доме.

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