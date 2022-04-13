"Братский "народ не убивает детей": в МИД прокомментировали позицию Франции по поводу зверств в Украине

"Братский "народ не убивает детей": в МИД прокомментировали позицию Франции по поводу зверств в Украине

В МИДе говорят, что Украина и Россия исторически близки, но миф о братских народах начал разрушаться еще после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев разочаровывает.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

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"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает", — сказал Николенко.

По его словам, Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но "миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году".

"Тогда российские "братья" якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили 14 тыс. украинцев", — подчеркнул спикер МИД Украины и добавил, что этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города уже в феврале этого года.

Николенко убежден, что "братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого "братского" народа".

"К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги", — сказал спикер МИД.

Он отметил, что пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать преступления армии РФ в Украине геноцидом, поскольку считает "братскими" народами украинцев и россиян.

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