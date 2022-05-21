Братья, любовница и дочери: как родня Путина расплачивается за войну в Украине

Братья, любовница и дочери: как родня Путина расплачивается за войну в Украине

У самого Путина официально и неофициально установленных активов нет.

За что живет президент страны-агрессора Владимир Путин? С какого кошелька он покупает зимнюю куртку по цене автомобиля? С каких счетов оплачивается яхта "Шахерезада" и за какую копейку живет бывшая спортсменка, а ныне мать троих детей, кремлевского диктатора, как утверждают журналисты The Wall Street Journal, Алина Кабаева?

Об этом рассказал журналист Евгений Куксин, говорится в ТСН.

Установленные активы Кабаевой издания The Mirror оценивают в 7 миллионов фунтов стерлингов. Это больше, чем у всемирно известного боксера Майка Тайсона.

Санкции против Кабаевой, это не просто финансовый удар по любовнице или матери путинских детей. Гимнастка председательствует в российской национальной медиа-группе, в которую входят ключевые пропагандистки ресурсы Кремля. Формально, неизменный рупор Екатерина Андреева является подчиненной путинской любовницы.

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Кабаева попала под финансовые ограничения Великобритании под довольно интересной формулировкой: теневая сеть, поддерживающая роскошный образ жизни Путина.

В одном списке вместе с сегодняшней так сказать женой, оказалась и вчерашняя. Речь идет о Людмиле, теперь уже Очеретной. Первая жена Путина, несмотря на публичный развод, имеет льготные деловые отношения с государственными структурами и через третьих лиц владеет имением во французской Биаррике.

Братья, любовница и дочери: как родные Путина расплачивается за войну в Украине

По соседству когда-то проживала дочь Путина Екатерина Тихонова. Имение было оформлено на ее бывшего мужа Кирилла Шамалова. Это человек с уникальной биографией: после женитьбы на дочери президента Шамалов стал владельцем части нефтехимического гиганта "Сибур", а его активы оценивали в миллиард долларов.

Несмотря на то, что сегодня спутником жизни Тихоновой называют балетмейстра с фамилией Зеленский, дом бывшего мужа в Биаррике французское правительство на всякий случай арестовало.

Отдельно под международными санкциями сразу трое Путиных. Все они родственники президента и их состояния связаны с государственными структурами России.

Почему под финансовые ограничения за все это время не попал главный Путин? Вопрос логичный, но дело не только в том, что в мировой практике не принято вводить санкции против президентов. Дело в том, что официально и неофициально установленных активов на имя Владимир Путин нет.

Именно поэтому кремлевских олигархов в свежем санкционном списке потеснили путинские родственники и доверенные лица.

Например, если вспомнить историю дворца Путина в Гелинджике – это имение оформлено на фирму "Бином". Не вдаваясь в персонализацию собственников и управленцев ряда прокладок, можно выйти на фирму "Акцент", собственником которой Михаил Шеломов.

Шеломов также известен как двоюродный брат Владимира Путина. То есть куда бы ни текли государственные деньги России с ее 140 миллионами россиян, в конце концов они оказываются в узком кругу лиц. Фактически чиновников, рассматривающих государство как свою частную собственность

Бить по зарубежным активам путинских кошельков удается лишь потому, что все эти десятилетия эта криминальная группа рутинно выводила деньги из России. И большое количество из них теперь арестовано.

Ранее сообщалось, что за бывшим возлюбленным Алины Кабаевой охотятся подчиненные Путина.

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