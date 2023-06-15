Британец распродал свое имущество, чтобы помочь ВСУ и мечтает остаться в Украине, потому что только здесь почувствовал счастье

Сейчас "Тайсон" с собакой Дизелем в Закарпатье, но временно, пока не соберет очередной груз на передовую.

53-летний британец Диабло Деленфер продал все имущество, поехал через всю Европу на фронт к нашим защитникам. Хотел тоже стать в строй, но не позволило здоровье, поэтому взялся волонтерить — возил еду и лекарства в передовую и эвакуировал гражданских. Уверяет, что несмотря на ужасы в Украине впервые почувствовал себя счастливым и теперь мечтает остаться здесь навсегда, говорится в ТСН.

На его британском паспорте – украинские лозунги, а среди многочисленных татуировок – свеже набитый трезубец. "Это знак уважения к Украине и это будет моим последним тату", — рассказывает Диабло Деленфер.

53-летний британец распродал все, что имел и на собранные средства, а это более 30 тысяч фунтов, приобрел внедорожник для наших бойцов, лекарства, продукты, медоборудование и отправился на передовую. Там и получил свой позывной "Тайсон". “Я увидел по телевизору это дерзкое вторжение и был поражен. Я решил помогать беженцам, но дальше понял – этого мало, я могу делать больше. Я отказался от собственного дома, попрощался со своей семьей и уехал через Европу в Украину”, – рассказывает он.

Рассказывает, мечтал стать в строй вместе с украинскими бойцами, но не позволило здоровье. После аварии и травмы позвоночника у мужчины инвалидность. В армию не взяли, поэтому он стал волонтером. Возил лекарства и еду для бойцов, помогал эвакуировать людей. Признается, оправиться от ужасов, которые видел на украинском фронте, сложно. “Зверств, которые Россия совершает против Украины, не счесть и я это все видел своими глазами. Отступая, они заменяли тело молодой матери, привязав к ней новорожденного ребенка. Они закрывали собак и кошек в шкафах. Мы слышали, как животные плачут. А еще – ужасные убийства мирных, изнасилование молодых девушек”, – рассказывает волонтер.

На фронте нашел себе четырехлапого друга. Замерзшего и голодного щенка подобрал по дороге в Изюм и с тех пор с ним не расстается. "Я нашел его на заправке и назвал Дизелем", — показывает мужчина нового питомца.

Сейчас "Тайсон" с Дизелем в Закарпатье, но временно, пока не соберет очередной груз на передовую. Англичанина приютили в одном из шелтеров. “Человек такой путь одолел из Англии на войну, был в аду, но и там помогал, да еще и пса спас под Изюмом. Это человек с большим сердцем», – говорят местные.

Мужчина разведен, его единственная дочь уже взрослая, поэтому возвращаться в Британию, говорит, нет нужды. Более того, утверждает, именно в Украине почувствовал себя действительно нужным и счастливым. “Украина – прекрасная страна. Она дала мне то, что я никогда раньше не чувствовал. Она вернула мне уважение к себе. Ощущение, что я живу не зря”, – утверждает мужчина.

Он мечтает остаться в Украине навсегда. Стремится к победе, поэтому активно собирает новые грузы для военных. Поскольку свои средства уже потратил на помощь, просит приобщаться к сбору неравнодушных. В настоящее время собирает на автомобили для бойцов.

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