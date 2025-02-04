Британец у линии фронта потерял руку и ногу: он рассказал, почему хочет остаться в Украине

Эдвард говорит, что после ранения планирует остаться в Украине, потому что здесь чувствует себя как дома.

В Покровской громаде россияне ударили дроном по брендированному авто волонтеров, которое эвакуировало супругов в безопасное место. Британский волонтер 27-летний Эдвард потерял руку и ногу. Украинским медикам удалось спасти его жизнь. Сейчас Эдвард готовится к протезированию, но возвращаться на родину не собирается.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Эдвард уверяет: на грусть нет времени. Как в тот день спасал гражданских из Покровска, он помнит до мелочей. Россияне ударили дроном по авто, на котором эвакуационщики как раз вывозили супругов. Эдвард - был за рулем.

"Бах и вспышка возле лица. Я пытался крутить руль. Я чувствовал, что мое плечо движется, но я увидел, что моя рука не движется. Потом я посмотрел на ногу - она была как на нитке", - говорит он.

Эдвард

Его коллега помог остановить кровотечение. Гражданских и тяжелораненого Эдварда удалось вывезти в безопасное место. Оттуда волонтера доставили в Днепр.

"Так случилось, что почти половина объема крови он потерял на том месте, где получил такое тяжелое ранение. Все вовремя. Если бы на каком-то этапе было чуть-чуть меньше внимания, мы у него потеряли. А так все сделали вовремя", — говорит медик.

Ему уже перелили более шести литров донорской крови. Угроза жизни уже позади. Радуется: его украинские папы уцелели.

"Тризуб — его я сделал через две недели после приезда сюда. Я планировал на три месяца, но до сих пор здесь. Я осознал, что люблю эту страну", — говорит британец.

Моряк по специальности решил ехать на помощь Украине в начале полномасштабного вторжения. Оставил работу и с октября 2022 года здесь в самых горячих точках. В основном вывозит гражданских.

"Я путешествовал по миру и видел поразительные места, но это единственное место, где я чувствую себя действительно дома", — говорит он.

Эдвард

Он готовится к протезированию и об отдыхе в Британии даже не раздумывает. Говорит: хочет остаться здесь и дальше помогать украинцам, несмотря на свои ранения.

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