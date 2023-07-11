Британец увидел в новостях действия россиян в Украине и отправился на фронт: найти общий язык помогал Google-переводчик

Украинский мужчина до сих пор знает лишь несколько слов, но называет Украину родиной.

В новостях британец Джеймс Дуроуз увидел, как российские вертолеты стреляют по домам, как плачут дети и не смог оставаться в стороне, поэтому впервые в жизни поехал в Украину. Сначала помогал как волонтер, а затем вступил в ВСУ. Уже больше года он бьется за нашу волю, зная на украинском только несколько слов, говорится в ТСН.

Осваивать украинский Джеймс начал, когда добровольцем пошел в батальон "Карпатская Сечь". Говорит, покинуть Великобританию его заставили увиденные в новостях кадры. Разрушены дома и дети, плакавшие из-за российских террористов. "Как увидел впервые, когда вертолеты били по гражданским домам, украинские дети плакали, я сказал, что это терроризм, я хочу поехать и помочь", — вспоминает он.

Не имея ни одного военного опыта и даже не понимая языка, прошел обучения. “Наш инструктор немного говорил по-английски, так мы находили с ним коммуникацию. А что касается украинского, то гугл-переводчик был моим лучшим другом”, — смеется доброволец.

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Для таких добровольцев, как Джеймс, в Украине создали специальное интернациональное подразделение. Языковой вопрос, шутит – воевать не помешало. Прежде всего, смеется Джеймс, выучил украинскую брань, которой сыпали в сторону врага побратимы. Однако сейчас уже знает и вежливые фразы.

Вместе со своим батальоном, Джеймс на псевдо Ди, воевал в Донецкой и Харьковской областях. Самым тяжелым для него, вспоминает, было сражение под Изюмом, когда на их подразделение двигались сразу пять российских танков. “Танк выстрелил так, что пуля просвистела у меня над головой, это было страшно. Я смотрю они так идут и я стрелял. Я услышал по радио, как начали говорить, что один танк уничтожен, второй, третий, четвертый и пятый танк уничтожен”, — рассказывает он.

Сейчас Джеймс в отпуске и ищет новое подразделение, чтобы находиться на переднем крае украинской обороны. Помощи англичанину взялся его товарищ Евгений Тузов. “Он уже научился пользоваться самым распространенным нашим вооружением. Когда мы получаем лендлиз, не надо переводчика не нужно никаких стикеров, он скажет, что нужно вытащить сначала, а потом нажать ту кнопку”, — объясняет Евгений.

Джеймс Дуроуз говорит, что влюбился в Украину. Хочет показать ее виды друзьям и родителям. Свое будущее видит именно здесь – на свободной от врага земле, которую даже сам не заметил, как начал называть мазеленд (родина – ред).

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