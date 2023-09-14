Британия запретила "Вагнер": юрист объяснила, как это повлияет на ЧВК и что теперь угрожает России

В частности, теперь британскому суду будет проще и понятнее рассматривать дело против "Вагнера".

В Великобритании 13 сентября вступил в силу приказ о запрете "Группы Вагнера" в соответствии с Законом о терроризме 2000 года. Юридический запрет поставил ЧВК "Вагнер" на тот же уровень, что и "ИГИЛ" и "Аль-Каида".

Что именно означает запрет "Вагнера" в Британии и чем это обернется для ЧВК и самой России в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала Джейн Алиева – директор некоммерческой международной юридической программы для украинцев Payback4Ukraine и основатель благотворительного фонда "Мама Джейн".

Напомним, ранее в сентябре глава британского МВД Суэлла Браверман подала в парламент проект распоряжения о запрете "Группы Вагнера", а 13 сентября оно вступило в силу. Как сообщалось, распоряжение предусматривает уголовную ответственность за принадлежность к ЧВК "Вагнер", поощрение ее поддержки, помощь или использование логотипа. Активы "Вагнера" могут быть отнесены к категории террористов и арестованы.

Что означает решение Британии о запрете "Вагнера"

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Джейн Алиева пояснила, что запрет компании "Вагнер" повлияет на ведение бизнеса с этой организацией и другими подобными организациями.

"Цель этой процедуры состоит в том, что: a. Влияние на вербовку — лица (наемники "Вагнер"), которые еще думают о присоединении к "Вагнер", подумают дважды. b. Страны, которые сегодня используют наемников "Вагнер" для безопасности (Сирия, ЦАР, Судан, Ливия, Мозамбик и Мали), если их лидеры захотят посетить Великобританию и приобрести там недвижимость и т.д., будут вынуждены прекратить сотрудничество с "Вагнером", — рассказала юрист.

Суду будет проще рассматривать дело против "Вагнера"

Юридически запрет криминализирует компанию "Вагнер", ставя ее на тот же уровень, что и "ИГИЛ" и "Аль-Каида".

"Признание напрямую влияет на работу нашей юридической кампании Payback4Ukraine. Теперь суду будет проще и понятнее рассматривать дело против "Вагнера" в Великобритании, поскольку правительство Великобритании признало "Группу Вагнер" террористической, и не нужно доказывать или объяснять их уголовные военные преступления и преступления против гражданского населения (это большой кусок работы и тонны бумаг), потому что это то, что делают террористы", – объяснила директор Payback4Ukraine.

Она отметила, что благодаря эффективной работе Департамента кибербезопасности СБУ и ГУР Минобороны Украины реализация этой процедуры прошла быстрее, чем ожидалось.

США могут признать "Вагнер" иностранной террористической организацией

Решение Британии по запрету ЧВК "Вагнер" повышает вероятность признания Соединенными Штатами Америки этой компании иностранной террористической организацией. Алиева отметила, что в настоящее время компания признана транснациональным преступным предприятием.

"Если состоится признание "Вагнер" террористической организацией в США, то автоматически страдает финансирование/материальная поддержка этой террористической организации", – объяснила юрист.

"Определенные из этих правонарушений имеют четкую "экстерриториальную юрисдикцию", поэтому даже неамериканские компании могут быть привлечены к суду в США, даже если действие/вред произошел за пределами США", – добавила она.

В этом контексте Алиева привела пример, как Министерство юстиции США оштрафовало французскую компанию Lafarge на 770 млн долл. за косвенное финансирование "ИГИЛ" в 2022 году.

Великобритания может признать Россию спонсором терроризма

Директор Payback4Ukraine рассказала также о влиянии решения Британии по "Вагнеру" на геополитику.

"Геополитически: a. Поскольку Россия годами финансировала "Вагнер" и об этом было заявлено публично так называемым президентом России. b. Давление на африканские государства, которые возлагаются на "Вагнер" в своей безопасности, выйти из группы", — рассказала юрист.

"Следующим шагом, хотя мы еще не близки к этому, является определение России государственным спонсором террора в Великобритании", — подчеркнула Алиева.

Напомним, в августе глава Международного уголовного суда Петр Гофманский заявил, что МКС потенциально может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина и высшего руководства страны, в том числе по делу о преступлениях ЧВК "Вагнер".

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