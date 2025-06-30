Британка откровенно рассказала, что ее больше всего поразило в украинской кухне: "Еда невероятная"

Элли / © ТСН

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Британка Элли, которая живет в Украине уже семь лет, рассказала, почему считает украинскую еду лучшей. Она отмечает, что особенно ей нравится вкус овощей.

Об этом Элли рассказала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Элли рассказала, что считает украинскую еду очень вкусной. Она вспомнила случай, когда из Великобритании в Украину приехала ее мама. Тогда женщина попробовала украинских помидоров, вкус которых иностранке очень понравился.

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«По возвращении она искала что-то подобное, покупала самые дорогие помидоры в Англии, ездила на местные фермы, брала органику. Все самое лучшее, но ни одни не имели такого вкуса», — пояснила она.

Элли добавила, что похожая ситуация произошла с ее сестрой. Британка, которая живет в Украине, считает украинские овощи очень качественными и самостоятельно готовит борщ.

«Если сравнить, вкус овощей здесь совсем другой. Это, пожалуй, главная причина, почему вся еда в Украине такая вкусная. Просто все ингредиенты уже очень качественные», — рассказала Элли.

Напомним, украинский повар, который работал в Катаре, вступил в ВСУ и кормит собратьев экзотическими блюдами

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