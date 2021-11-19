Британские ученые вывели схему объятий, которые доставляют наибольшее удовольствие

Исследования применят для создания роботов-гуманоидов, которые будут служить людям.
Британские ученые выяснили, как правильно обниматься. Эту тему изучали сразу в трех университетах, провели тщательное исследование и выявили несколько важных закономерностей.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Какие же они – идеальные объятия? Британские исследователи уверяют: продолжающиеся от пяти до десяти секунд – не больше и не меньше. Ведь короткие или длинные прижима, говорят, вроде бы не слишком приятные. Однако, это еще не все. Важно и расположение рук: чтобы один человек положил руки на талию, а другой – на шею или плечи.
«Это были великолепные объятия. Прекрасные! Я бы даже сказал – мои самые лучшие сегодня», — говорит один из исследователей.
Также ученые предупреждают: чтобы объятия были действительно незабываемыми, следует избегать скрещенных рук.
«Мы обнаружили, что мужчины более склонны к этому. Они обнимаются крепче и чаще женщин перекрещивают руки», — утверждает автор исследования Анна Дурен.
Даже, несмотря на пандемию, исследователи призывают не избегать объятий, а наоборот — обниматься чаще. Это ведь очень полезно для психики.
«Объятия – всегда знак поддержки. А это делает людей счастливыми и менее тревожными. Люди думают: я непременно со всем справлюсь», – убеждает преподаватель психологии Натали Боулинг.
Впрочем, поскольку человеческого прикосновения многим все же критично не хватает, результаты исследования применят и для разработок роботов-гуманоидов. Они, как ожидается, смогут ухаживать за пожилыми или больными людьми. Или даже – составят компанию одиноким.
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