Британский стартап разработал робота, который следит за урожаем: какие умения имеет машина

Британский стартап разработал робота, который следит за урожаем: какие умения имеет машина

Работа назвали "Том" и он способен следить за состоянием урожая.

Британский стартап разработал работа, который помогает выращивать урожай. Четырехколесный робот следит за состоянием урожая. Уже вскоре его можно будет у разработчиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Машину назвали "Томом". С помощью специального GPS-навигатора и искусственного интеллекта робот мониторит поле.

"Том" умеет собирать сорняки, не вредя семени. За день робот способен обработать около 20 гектаров территории. По сравнению с человеческой силой, у такой машины немало преимуществ.

Он не устает и на его содержание уходит значительно меньше средств. Кроме того, можно избежать добавления пестицидов.

Спрос на такого робота сумасшедший. Полторы сотни фермеров записались в список и ожидают поставки.

Новости мира: в Британии разработали робота, который помогает фермерам выращивать урожай

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