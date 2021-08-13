Британский стартап разработал робота, который следит за урожаем: какие умения имеет машина

Работа назвали "Том" и он способен следить за состоянием урожая.
Британский стартап разработал работа, который помогает выращивать урожай. Четырехколесный робот следит за состоянием урожая. Уже вскоре его можно будет у разработчиков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Машину назвали "Томом". С помощью специального GPS-навигатора и искусственного интеллекта робот мониторит поле.
"Том" умеет собирать сорняки, не вредя семени. За день робот способен обработать около 20 гектаров территории. По сравнению с человеческой силой, у такой машины немало преимуществ.
Он не устает и на его содержание уходит значительно меньше средств. Кроме того, можно избежать добавления пестицидов.
Спрос на такого робота сумасшедший. Полторы сотни фермеров записались в список и ожидают поставки.