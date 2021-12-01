Бритни Спирс, Пфайзер и Биткоин: в США обнародовали список самых оригинальных кличек животных

Эксперты говорят, что клички для домашних любимцев люди всегда выбирают под влиянием чего-то поражающего их.

В Соединенных Штатах обнародовали список самых популярных и оригинальных кличек для домашних любимцев 2021 года.

На тренды этого года оказало большое влияние пандемия коронавируса. Поэтому американцы массово называли своих кошек и собачек Ковидами, Зумами, Пфайзерами и даже фамилией главного инфекциониста США доктора Фаучи.

В списке оригинальных кличек оказались также персонажи из сериала Бриджертоны, певцы из корейской группы BTS, а еще певица Бритни Спирс, которую в этом году как раз избавилась из-под многолетней родительской опеки.

Популярны также криптовалютные имена, такие как Биткойн или Доджкоин.

«Мы обнаружили, что имена, которые мы выбираем для своих домашних любимцев, отражают то, что имеет наибольшее значение для нас – наши страсти, наши интересы и окружающий мир. В частности, и телевизионные шоу, которые мы смотрим, фильмы, которые мы любим, книги, которые мы читаем», – отметит эксперт по кличкам Кейт Джаффе.

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