"Броник "временный": мобилизованные жалуются на дефицит амуниции

Некоторые из мобилизованных летом мужчин жалуются на армейское обеспечение.

Один из тех, кто недавно завершил тренировки в учебном центре, рассказал ТСН.ua, что, несмотря на то, что скоро его могут отправить на первый штурм, он до сих пор не имеет самого элементарного.



"Мне еще не выдали "броник", пока бронежилет мне "подбросил" побратим. Временный "броник". Жду, вот-вот", — рассказал нам мобилизованный киевлянин.



По его словам, от одного из других мобилизованных ему стало известно, что есть случаи, когда на позицию защитники идут якобы вообще без бронежилета.



"Среди тех, кто со мной выпустился из учебного центра – среди них уже есть раненые и пленные", — утверждает мобилизованный.



ТСН.ua направил информационный запрос в Министерство обороны Украины с вопросами об обеспечении военных бронежилетами, а также о том, куда следует обращаться защитникам в случае отсутствия амуниции. Ответы будут опубликованы, как только поступят.



На своем официальном сайте Минобороны летом сообщало, что совершенствует обеспечение защитников, в том числе и бронежилетами. Так, в июле оборонное ведомство отчитывалось, что тестировало новые облегченные бронежилеты.

"Этот бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий во время штурмовых и специальных операций. Модель уже прошла испытания в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы", — сообщало Минобороны.

В конце прошлого года военные отчитывались, что был сертифицирован первый бронежилет для женщин-военнослужащих.

О мобилизованных и учебных центрах недавно публично, на своей странице в Facebook высказалась нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, ситуация – не радужная.

"По требованию Сырского Умеров вчера уволил главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на Ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Откровенный и детальный доклад Воронченко поразил всех и вызвал большой гнев у Сырского", - написала депутат.



В комментарии для ТСН.ua народная депутат, комментируя случаи некачественного обеспечения, ответила: "У нас негативная динамика по качеству организации процессов из-за того, что реформа не проведена. Дальше будет хуже, если не будет принципиальных изменений. Начали аудит учебных центров. Начала главная инспекция министерства обороны – уволили главного инспектора. То есть только начались первые результаты этого аудита – сразу уволили. Касательно жалоб военных - сложно припомнить жалобу, с которой бы они не обращались".

Откуда взялись некачественные бронежилеты

В свою очередь, в последнее время в ГБР неоднократно отчитывались, что разоблачали случаи закупки бронежилетов низкого качества.

Так, в июле пресс-служба ДБР отчиталась о следующем: "Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении двум должностным лицам правоохранительного органа из Харьковской области и двум коммерсантам, провернувшим аферу по закупке бронежилетов низкого качества. По информации следствия, правоохранители согласовали сделку с частной фирмой еще до начала официального тендера на закупку бронежилетов".

По данным ГБР, для того чтобы в торгах приняло участие как можно меньше продавцов, дельцы обязали иметь несколько сертификатов соответствия.

"Несмотря на это, на торги заявились 4 фирмы. Чиновники отклонили другие предложения и выбрали нужную фирму, которая предоставила поддельный протокол испытания бронежилетов. Как следствие, управлением правоохранительного органа было приобретено 120 бронежилетов на почти 1 млн гривен, которые не отвечают техническим требованиям и создают опасность для жизни", — сообщили в ГБР.

По словам отдельных мобилизованных, в армии не хватает бронежилетов. Коллаж ТСН.ua

Ранее сообщалось о том, что нардеп прокомментировал идею увеличить срок обучения мобилизованных.

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