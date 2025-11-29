"Бронирование нужно проверять постоянно": эксперт назвал нюансы мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что, учитывая текущую ситуацию на фронте, не помешало бы все же при каждой возможности проверять целесообразность бронирования определенных категорий мужчин.

Такое мнение он высказал в комментарии сайту ТСН.ua. По словам эксперта, у нас хватает уклонистов, не говоря уже о самовольном уходе из части.

«Недопустимо, что определенное количество людей поддерживает это. Но в то же время есть люди таких профессий, которые необходимы в тылу. Под такой шумок есть и люди, которые оформляют бронирование безосновательно. Поэтому бронирование нужно проверять постоянно», — считает Гетьман.

В то же время, опираясь на известную ему статистику, он говорит, что ситуация с мобилизацией в Украине улучшилась, по крайней мере, на октябрь текущего года.

«Называть цифры я не имею права, но план выполнен. На несколько процентов даже перевыполнен. Критической ситуации нет, но, конечно, людей нужно больше», — говорит эксперт.

К этому он добавляет, что круглогодичный призыв срочников в России может свидетельствовать о том, что этими парнями оккупанты будут пытаться заменить находящихся в тылу контратников.

А контрактники поедут на линию фронта. Это первое. А второе: убедить срочника подписать контракт гораздо проще, чем человека с улицы. То количество людей, которые сейчас есть у россиян на линии фронта, не дает достичь желаемых успехов. Поэтому РФ будет искать разные пути. Какие найдут — увидим», — говорит аналитик.

Раньше мы рассказывали, кто скоро потеряет отсрочку и бронирование от мобилизации в Украине.