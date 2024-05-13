Бронирование от мобилизации 2024: кто не может получить право на отсрочку (список профессий)

7 мая на заседании Кабмин продолжил бронирование от мобилизации еще на месяц.

В Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации №10449, определяющий право на бронирование. В настоящее время правительство работает над новым порядком бронирования.

Кто не имеет брони от мобилизации 2024 года и почему продолжаются дискуссии о том, кого бронировать, а кого - нет, читайте в материале ТСН.ua.

Стоит отметить, что в начале апреля премьер-министр Денис Шмигаль поручил профильным министерствам внести обновленное и более справедливое постановление о бронировании.

Так, 7 мая на заседании Кабмин продолжил бронирование от мобилизации еще на месяц. То есть, до 7 июня будет действовать постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года №76, регулирующее правила бронирования.

Кто не имеет брони от мобилизации 2024 года: профессии

Есть категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить бронь. Так, работник критически важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность. Такие специальности определены Геншабом ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317, это:

стрелки;

танкисты;

артиллеристы;

разведчики;

военные, занимающиеся разными видами связи;

специалисты по работе с радиолокационными комплексами;

те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Бронь может не получить также тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Кроме того, не могут ни получить брони, ни забронировать ФЛПы в соответствии с законом О мобилизационной подготовке и мобилизации и Учреждениями Кабмина №76. Также эта опция недоступна для лиц, работающих по гиг-контрактам.

Механизм оформления брони и кто принимает решение

Министерство обороны (ранее был Генеральный штаб Вооруженных Сил - ред.) рассматривает документы по бронированию в течение не более 10 рабочих дней со дня их получения. Далее документы передаются в Министерство экономики, которое в течение не более пяти рабочих дней принимает решение о бронировании военнообязанных. В целях оформления военнообязанных отсрочок Минэкономики присылает решение о бронировании военнообязанных:

органам государственной власти, другим государственным органам, которыми представлены списки; Генеральному штабу Вооруженных сил.

Затем Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) в трехдневный срок доводит указанное решение в известность соответствующих ТЦК и СП.

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Почему могут не согласовать бронь

Пока в обществе продолжаются горячие дискуссии, который должен быть порядок бронирования, чтобы не было спекуляций на эту тему. Верховная Рада предложила для решения этой проблемы так называемое "экономическое бронирование" и рассматривает два варианта такого бронирования.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил, что Комитет по вопросам нацбезопасности изучал опыт разных стран мира по этому вопросу, но "какое решение не избери — есть много людей "за и много людей "против".

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Первая модель бронирования

По словам Арахамии, первая модель предусматривает выплату по зарплате военнообязанного налога в размере 35 тысяч гривен, которых будет хватать для удержания одного бойца.

Вторая модель

Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. У вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платите минимальную зарплату ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее мы рассказывали, как обновить данные в ТЦК от 18 мая.

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