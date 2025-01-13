Бронирование от мобилизации истекает 28 февраля: кого могут призвать

Военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать, могут быть призваны на военную службу.

28 февраля истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине.

Сколько времени у руководителей критически важных предприятий будет, чтобы “перебронировать” своих работников и могут ли мобилизовать ранее забронированных – читайте в материале ТСН.ua.

Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 ноября 2024 №1332, действие бронирования, которые были предоставлены до 1 декабря 2024, заканчивается 28 февраля 2025 года.

Следовательно, предприятия критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, которые соответствуют критериям и не утратили свой статус, или приобрели такой статус должны подать своих военнообязанных работников в списках на бронирование, в частности через портал “Дія”.

"Военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать, или если предприятие потеряло статус критически важных, потеряют бронирование с 28 февраля 2025 года и соответственно и отсрочку, а потому могут быть призваны на военную службу во время мобилизации", — рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.

Бронирование, которое было реализовано от 1 декабря 2024 года уже по новым правилам согласно постановлению Кабмина №1332, действует на соответствующий срок.

Согласно постановлению Кабмина №1332 предприятия, имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, должны быть включены в Единый перечень критически важных предприятий на основании представленного Минэкономики или государственным органом соответствующего уведомления средствами портала “Дія” в произвольной форме.

После чего такое предприятие может подавать своих работников в списках на бронирование через портал "Дія". В списках указываются сведения такого предприятия и военнообязанных лиц.

"В случае, если военнообязанный работник состоит на военном учете, в трудовых отношениях с предприятием, которое его бронирует, уточнил своевременно свои персональные данные и не находится в розыске, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, берется на специальный военный учет на срок действия отсрочки в автоматическом режиме”, — рассказала Марина Бекало.

Напомним, Верховная Рада создала новый реестр: читайте, какие данные он будет содержать и кто из мужчин туда попадет.

Читайте также: