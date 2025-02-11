Бронирование от мобилизации: как изменятся правила с 28 февраля

Теперь, чтобы иметь возможность бронировать работников от мобилизации, предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Мониторинг на соответствие этим критериям будет проходить ежемесячно.

В Украине бронирование от мобилизации в скором времени будет происходить по-новому. Теперь, чтобы бронировать работников от мобилизации, предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Изменения коснулись и ограниченно пригодных. Власти продлевают сроки прохождения ВЛК для таких граждан. Более того, сотрудников ТЦК и ВВК планируют наказывать за нарушение правил мобилизации. Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Бронирование от мобилизации по-новому

С 1 декабря начали действовать новые правила экономического бронирования от мобилизации. Компании и предприятия, у которых срок действия признания их критичности завершился 30 ноября, должны пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года. Теперь, чтобы бронировать работников от мобилизации, предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Мониторинг на соответствие этим критериям будет проходить ежемесячно.

"Предприятия, которые еще не обновили, но уже имеют статус критически важных, смогут забронировать работников — это бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям, предприятия смогут бронировать работников на более длительный срок — до 12 месяцев как и раньше", — пояснили ключевые изменения в Минэкономики.

Например, если срок бронирования работников закончился 5 января 2025 года, а предприятие не успело еще обновить критичность в течение декабря, то можно продлить бронирование этих работников через "Дію", но на срок не дольше срока их критичности и не дольше 28 февраля 2024 года. Если предприятие уже обновило критичность – оно могло уже в декабре 2024 года начать процесс перебронирования этих работников на новый срок – до 12 месяцев.

Также упрощен механизм проверки зарплат у бронируемых работников критических предприятий. То есть, если предприятие с 1 числа конкретного месяца хочет забронировать нового или старого специалиста, руководитель при подаче списка на бронирование на портале "Дія" должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 тысяч грн (кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов "Дія.City").

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Таким образом, если предприятие хочет забронировать нового работника или продолжить действующую бронь работника, ему будет достаточно установить уровень зарплаты выше 20 тысяч грн от даты бронирования без обязанности иметь соответствующую зарплату в предыдущий период. Это позволит бизнесу бронировать новопринятых работников сразу, если они отвечают требованиям уровня зарплаты.

В другие изменения также входят:

Новые приоритеты для профессиональной поддержки. В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства.

Поддержка интернациональных проектов. Бизнес, реализующий гуманитарные проекты на средства международных партнеров, должен отвечать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Новые требования к бронированию работников

Для получения статуса "критического" средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Зарплата именно того работника, которого бронирует предприятие, должна быть тоже не менее 2,5 минимальных зарплат, то есть минимум 20 тысяч грн.

Кроме того, предприятие не должно иметь задолженности по уплате всех налогов. Также предприятие должно отвечать по меньшей мере одному из дополнительных критериев:

Уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн. евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ).

Валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме ссуд и кредитов.

Стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов).

Важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориальной громады.

Уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий.

Статус резидента "Дія.City".

Бронировать военнообязанных работников могут предприятия, принадлежащие к одной из следующих категорий:

Органы государственной власти или местного самоуправления – для обеспечения функционирования государственного управления.

Компании с государственными контрактами в оборонной сфере – например, поставки техники или других ресурсов.

Критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения это могут быть энергетика, коммунальные услуги, продовольственная промышленность и т.д.

До 28 февраля 2025 г. такие предприятия должны подтвердить свой статус критических. Если же в этот срок они не подадут документы на переподтверждение, то лишатся статуса критически важных, а все работники будут сняты с бронирования.

Как упростили процесс бронирования

В процесс бронирования были внесены следующие упрощения и изменения: все заявки на бронь обрабатываются через "Дію"; руководители могут подавать документы на новое бронирование через портал "Дія" заранее, чтобы обеспечить непрерывную отсрочку своих работников от мобилизации. Раньше списки работников нужно было подавать только по истечении срока бронирования — это создавало 72-часовую паузу, во время которой работник оставался без отсрочки.

С 22 января по 1 марта 2025 года предприятия, подтвердившие свой статус критически важных, могут подавать списки на новое бронирование. Такие заявления будут обрабатываться в течение одного дня. Это позволяет аннулировать предыдущую бронь (действующую до 28 февраля) и сразу оформить новую — без перерывов.

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Также правительство разрешило полностью бронировать работников государственных и коммунальных медицинских учреждений, таких как больницы, центры крови и учреждения судебно-медицинских и психиатрических экспертиз. Ранее бронированию подлежала только половина военнообязанных сотрудников.

Как предприятию забронировать работника в "Дії"

Напомним, пошаговый алгоритм, как предприятиям, подтвердившим статус критических, забронировать работников на портале "Дія":

Зайти в кабинет гражданина и выбрать "Подать заявление". Указать данные кандидатов для бронирования. Подтвердить, что зарплата работника 20000+ грн. Проверить это заявление и подписать.

Подытожим нововведения

Итак, перечислим изменения в правилах бронирования работников:

Бронирование будет происходить только через "Дію".

Новые обязательные критерии: средняя зарплата на частном предприятии должна быть не менее 20 тысяч грн; отсутствует задолженность перед государством по налогам и ЕСВ.

Сроки подтверждения критичности предприятия – до 28 февраля 2025 года.

Упрощенный механизм проверки зарплат: достаточно декларативного заявления руководителя.

Бронировать военнообязанных работников могут органы государственной власти, местного самоуправления, компании с государственными контрактами в оборонной сфере, критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения.

Новый дедлайн ВВК для "ограниченно пригодных"

Вскоре в Украине должны принять законопроект о продлении срока прохождения ВВК "ограниченно пригодными" до 5 мая. По данным комитета по нацбезопасности, в настоящее время повторный медосмотр прошли лишь около 25% таких граждан. Это создало риск, что остальных военнообязанных могли привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 17-25,5 тысяч гривен.

"Поскольку процесс прохождения ВВК требует времени, а нагрузка на ТЦК и СП значительно возросла, было принято решение о необходимости продления срока прохождения повторного медосмотра. Инициативу поддержали Генштаб ВСУ и Минобороны Украины", – пояснил глава парламента Руслан Стефанчук.

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Пока известно, что до момента принятия нового законопроекта тех ограниченно годных военнообязанных, кто не прошел повторную ВВК до 5 февраля, не будут штрафовать. Глава парламента выразил надежду, что народные депутаты смогут как можно быстрее принять законопроект.

Однако, глава Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что в дальнейшем несвоевременное выполнение нормы по прохождению ВВК ограниченно пригодными будет квалифицировано как административное нарушение.

Наказание для сотрудников ТЦК и ВВК

В настоящее время в Украине наблюдается дисбаланс в привлечении к ответственности нарушающих правила участников мобилизационного процесса. Военнообязанные граждане несут ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВВК фактически лишены ответственности за злоупотребление в этой сфере. Однако Верховная Рада работает над законопроектом, предусматривающим ответственность для сотрудников территориальных центров комплектования за попытки мобилизации лиц, имеющих бронь, отсрочку или вообще не подлежащих мобилизации.

Аналогичная ответственность будет касаться и работников военно-врачебных комиссий (ВВК) за определение больных людей пригодными к военной службе. Народный депутат Максим Бужанский отметил, что эта инициатива поддержана главой Генштаба Александром Баргилевичем и нардепом Николаем Павлюком.

"Разрабатываем и будем вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВВК за, грубо говоря, попытки выдавать больных за здоровых", — заявил Бужанский.

Е-направление на ВВК

Получить направление на ВВК можно через ТЦК или с помощью электронного кабинета в приложении "Резерв+". О появлении новой услуги в "Резерв+" в конце января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Соответствующий пост о новой услуге сделала и заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Сегодня мы запускаем в Резерв+ удобную генерацию электронных направлений в ВВК. Больше никто не сможет сказать "у нас обед", "приходите через 2 недели", или "встаньте в очередь". Мы оказываем больше, чем цифровые услуги. Мы возвращаем уважение государства к его гражданам", — подчеркнула чиновник.

Сначала услуга заработает для желающих пройти медосмотр по собственному желанию. Впоследствии ее расширят и для граждан, уже имеющих повестку на ВВК. В то же время реформа не ограничится только цифровизацией. Работа продолжается и над другими изменениями, в частности интеграцией информационных систем Минздрава и Минобороны, а также внедрением возможности самостоятельного выбора медицинского учреждения для ВВК в системе "Резерв+".

К слову, с 28 февраля заключение ВВК о пригодности будет доступно только в цифровом формате, что позволит избежать повторного посещения ТЦК. Данные будут автоматически передаваться в реестр "Оберіг".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ МУЖЧИН: важные изменения с 28 февраля!

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