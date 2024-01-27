Бронирование от мобилизации: в Украине готовят новые правила — как это работает сейчас и что изменится

Забронированные могут выезжать за границу, но при одном условии.

В Украине отдельные категории работников имеют право на бронирование и отсрочку от мобилизации. Сейчас в Верховной Раде, по данным Forbes, готовится законопроект, который может существенно изменить подход к процедуре.

Кто сейчас может получить бронирование, как и на сколько? Может ли забронированный выезжать за границу? И что предлагают изменить депутаты, читайте в материале ТСН.ua.

Что такое бронирование

Целью бронирования военнообязанных работников должностных лиц является обеспечение полноценного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что забронированные должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего срока проведения мобилизации.

"Зато работники предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев", — отметила Марина Бекало.

После истечения шести месяцев они подлежат повторному бронированию.

Кто может получить бронирование в 2024 году

Список объектов критической инфраструктуры утвержден Постановлением Кабинета министров Украины № 1109 от 9 октября 2020 года, к которым относятся такие секторы как:

транспорт

почта и связь

здравоохранение

цифровые технологии

защита информации (киберзащита)

телекоммуникация

пищевая промышленность

агропромышленный комплекс

коммунальные услуги

промышленность

органы правосудия и т.п.

Работники указанных объектов критической инфраструктуры подлежат бронированию и получают отсрочку от призыва во время мобилизации.

Как получить бронирование

Для каждого сектора экономики предусмотрен отдельный порядок бронирования.

"Если, например, взять предприятие критической инфраструктуры независимо от формы собственности, то для бронирования своих работников предприятием представляются соответствующие списки в Минэкономики согласно форме, утвержденной Постановлением КМУ № 76 от 27 января 2023 года, которые уже в дальнейшем Минэкономики согласовывает с Генеральным штабом", – объяснила Марина Бекало.

После такого согласования Минэкономики выдает приказ на бронирование работников по списку, выписка которого направляется предприятию.

Могут ли забронированные выехать за границу

Забронированные работники не подлежат мобилизации на время действия бронирования и соответственно имеют право выезда за границу согласно пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы, но исключительно с целью командировки.

"В подтверждение права выезда за границу в пункте пропуска необходимо предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании и приказе предприятия об отправке в командировку за границу", — рассказала Марина Бекало.

Новые правила бронирования от мобилизации

В Верховной Раде сейчас готовится законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных, сообщает Forbes. В распоряжении издания появился черновик документа.

Депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников, независимо от должности. При условии, что компания работает "в белую" и платит налоги в бюджет.

Главное отличие от предложенной конце 2023 года концепции Офиса президента — отказ от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ или ЕСВ.

“Установление любых критериев по заработной плате будет восприниматься обществом как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать”, — прокомментировала глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

Ранее мы писали о том, могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку. Адвокат объяснила, правомерны ли такие действия Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

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