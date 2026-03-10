Бронирование от мобилизации: кто может получить и можно ли выезжать за границу

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине во время мобилизации действует механизм бронирования военнообязанных работников. Он позволяет временно предоставить отсрочку от призыва людям, работа которых важна для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей армии.

О том, кто может получить бронирование, как оно оформляется и позволяет ли выехать за границу, рассказала ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Кто может получить бронирование от мобилизации

Бронирование военнообязанных работников введено для того, чтобы в период мобилизации обеспечить непрерывную работу государственных органов, местного самоуправления и предприятий, имеющих стратегическое значение для страны.

По словам адвоката Марины Бекало, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

«При этом работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев», — рассказала в комментарии ТСН.ua Марина Бекало.

По истечении этого срока необходимо оформлять бронирование повторно.

Список объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабинета министров №1109 от 9 октября 2020 года. Для разных секторов экономики действует отдельный порядок бронирования.

Общий порядок бронирования регулируется постановлением Кабмина №76. Чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать установленным критериям и быть внесена в соответствующий перечень.

Сколько времени оформляют бронирование

С 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок на бронирование через «Дію» снова составляет до 72 часов.

Ранее действовали временные упрощения, позволявшие критически важным предприятиям оформлять бронирование в течение 24 часов.

Официально для большинства компаний основным остается срок в 72 часа. В то же время процедуру могут ускорить для:

предприятий оборонной и стратегической отраслей;

государственных органов;

предприятий с особыми режимами безопасности.

В каком виде оформляется бронь

По состоянию на март 2026 года бронирование может быть в двух форматах — электронном и бумажном.

Электронный формат

В приложении «Резерв+» бронирование отображается как электронная запись, которая подтягивается из реестра «Оберіг». Там отмечается:

статус бронирования;

срок его действия;

основание для отсрочки.

Также подтверждение может отображаться в виде электронной выписки в приложении «Дія».

Бумажный формат

Бумажную выписку выдает работодатель. Документ должен быть заверен подписью руководителя и печатью предприятия.

В то же время юристы отмечают, что сам бумажный документ не является достаточным подтверждением бронирования, если информация не внесена в электронные реестры.

Нужно ли проходить ВВК

Согласно постановлению Кабмина №560, военнообязанные, имеющие действующую отсрочку или бронирование, не направляются на военно-врачебную комиссию в течение всего срока действия этой отсрочки.

Можно ли выехать за границу с бронированием

В марте 2026 года для военнообязанных мужчин во время военного положения продолжают действовать ограничения на выезд за границу.

Для отдельных категорий граждан процедура может быть упрощена, однако сам факт наличия бронирования не дает автоматического права на выезд.

Каждый случай проверяется индивидуально, а для пересечения границы нужно соблюдать общие правила, согласованные с Минобороны и Госпогранслужбой.

