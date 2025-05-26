Бронирование от мобилизации / © ТСН

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Некоторым украинцам грозит потеря бронирования от мобилизации после 28 мая. Предприятия со статусом критически важных должны представить Министерству экономики перечень документов и пройти проверку. В случае потери статуса военнообязанные работники теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы.

Более подробно, кому может грозить потеря бронирования и когда и как можно его вернуть, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Какие предприятия получат статус критически важного

Вопрос бронирования регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 76.

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Так, предприятия для получения статуса критически важного для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и включения в Единый перечень критически важных предприятий должны соответствовать утвержденным критериям.

В частности, согласно Приказу Министерства экономики №18.12.2024 № 28003, таким как:

отсутствие задолженности по уплате налогов и единого социального взноса (ЕСВ)

размер заработной платы работников должен быть от 16000-24000 (в зависимости от количества работников) в месяц

ведение деятельности на территории трех и более областей Украины.

Какая проверка ждет критически важных предприятий

Согласно письму Минэкономики от 19.05.25г., предприятия, которые были включены в Единый перечень критически важных, для сохранения своего статуса должны пройти проверку на соответствие указанным выше критериям.

«В частности, предоставив документальные подтверждения об отсутствии налоговых долгов и документы на право собственности или аренды недвижимого имущества — в подтверждение осуществления хозяйственной деятельности в трех и более областях Украины», — пояснила Марина Бекало.

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Какие документы нужно подать до 28 мая / © Минэкономики

По результатам проведенной проверки Минэкономики принимает решение о соответствии или несоответствии установленным критериям.

«В случае вынесения решения о несоответствии критериям критичности, Минэкономики отменяет такой статус и исключает предприятие из Единого перечня критически важных предприятий», — отметила адвокат.

Право на бронирование может быть утрачено, если компания:

больше не отвечает необходимым критериям

прекратила деятельность, важную для обеспечения потребностей ВСУ

не предоставила необходимую отчетность в Минэкономики в определенный срок.

Какие работники могут потерять бронирование

Предприятия, которым отменен статус критически важных, смогут восстановить свой статус, но не ранее чем через 6 месяцев после отмены указанного статуса.

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«Итак, военнообязанные работники в таком случае теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы на военную службу в течение периода потери предприятием статуса критически важных, на общих условиях, пока предприятие не восстановит свой статус и не забронирует своих работников», — рассказала Марина Бекало.

Некоторые медики могут потерять бронирование от мобилизации

Ранее мы писали, что некоторые медики в Украине могут потерять бронирование от мобилизации. Дело в том, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников.

В настоящее время Минздрав проводит консультации по спискам медицинских специалистов, которые могут быть вовлечены в нужды армии.