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Бронирование от мобилизации: кто потеряет отсрочку после 28 мая — все, что известно
Какие работники могут потерять бронирование в конце мая.
Некоторым украинцам грозит потеря бронирования от мобилизации после 28 мая. Предприятия со статусом критически важных должны представить Министерству экономики перечень документов и пройти проверку. В случае потери статуса военнообязанные работники теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы.
Более подробно, кому может грозить потеря бронирования и когда и как можно его вернуть, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.
Какие предприятия получат статус критически важного
Вопрос бронирования регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 76.
Так, предприятия для получения статуса критически важного для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и включения в Единый перечень критически важных предприятий должны соответствовать утвержденным критериям.
В частности, согласно Приказу Министерства экономики №18.12.2024 № 28003, таким как:
отсутствие задолженности по уплате налогов и единого социального взноса (ЕСВ)
размер заработной платы работников должен быть от 16000-24000 (в зависимости от количества работников) в месяц
ведение деятельности на территории трех и более областей Украины.
Какая проверка ждет критически важных предприятий
Согласно письму Минэкономики от 19.05.25г., предприятия, которые были включены в Единый перечень критически важных, для сохранения своего статуса должны пройти проверку на соответствие указанным выше критериям.
«В частности, предоставив документальные подтверждения об отсутствии налоговых долгов и документы на право собственности или аренды недвижимого имущества — в подтверждение осуществления хозяйственной деятельности в трех и более областях Украины», — пояснила Марина Бекало.
По результатам проведенной проверки Минэкономики принимает решение о соответствии или несоответствии установленным критериям.
«В случае вынесения решения о несоответствии критериям критичности, Минэкономики отменяет такой статус и исключает предприятие из Единого перечня критически важных предприятий», — отметила адвокат.
Право на бронирование может быть утрачено, если компания:
больше не отвечает необходимым критериям
прекратила деятельность, важную для обеспечения потребностей ВСУ
не предоставила необходимую отчетность в Минэкономики в определенный срок.
Какие работники могут потерять бронирование
Предприятия, которым отменен статус критически важных, смогут восстановить свой статус, но не ранее чем через 6 месяцев после отмены указанного статуса.
«Итак, военнообязанные работники в таком случае теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы на военную службу в течение периода потери предприятием статуса критически важных, на общих условиях, пока предприятие не восстановит свой статус и не забронирует своих работников», — рассказала Марина Бекало.
Некоторые медики могут потерять бронирование от мобилизации
Ранее мы писали, что некоторые медики в Украине могут потерять бронирование от мобилизации. Дело в том, что Министерство здравоохранения получило запрос от Министерства обороны на разбронирование части медработников.
В настоящее время Минздрав проводит консультации по спискам медицинских специалистов, которые могут быть вовлечены в нужды армии.