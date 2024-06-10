Бронирование по-новому, срок обновления данных: в Раде ответили на популярные вопросы по мобилизации

По состоянию на 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллионов украинцев, по данным Минобороны.

Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский ответил на наиболее популярные вопросы, которые волнуют общество относительно мобилизации.

ТСН.ua собрал главные тезисы, звучавшие в интервью для РБК-Украина.

Будут ли электронные повестки и направления на ВЛК

В Раде заверили, что электронных повесток не будет, а также законом не предусмотрены электронные направления на военно-врачебную комиссию.

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет", – сказал Вениславский.

Что касается ВЛК, то нардепы не регламентировали в законе о мобилизации возможность посылки через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК.

"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя", – считает он.

Кто и кого из мужчин могут принудительно доставить в ТЦК

По словам Вениславского, уклоняющихся могут принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания. Такие полномочия у Национальной полиции.

"Принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", – обратил он внимание.

Увеличат ли срок обновления данных для военнообязанных

Нардеп опроверг предварительные заявления некоторых политиков, которые могут продлить сроки обновления данных. Он подчеркнул, что нет никаких оснований для продления срока персональных данных.

По его словам, в Минобороны сообщили, что согласно которой с 18 мая по 3 июня, свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч – через ЦНАПы, 90 тысяч – через ТЦК и СП.

"То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – то у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", — заверил Вениславский.

Нюансы новых правил бронирования

По словам нардепа, предприятия будут иметь возможность забронировать 100% военнообязанных, а некоторые – до 50%. Конкретный перечень критически важных предприятий будет определять конкретное министерство и представлять эту информацию в Министерство экономики.

Вениславский отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические предприятия могут быть до 100% забронированы.

"Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в тех объемах, которые предусмотрены этим постановлением. То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и т.д.", - отметил он.

Что касается бронирования не 100%, а 90% работников ГСЧС и полиции, то Вениславскиц считает это приемлемы, "поскольку в Национальной полиции, как и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, работают не только полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал".