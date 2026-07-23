Бронирование в «Дія» стоп: что известно о новых изменениях в мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине могут кардинально изменить правила бронирования работников в ближайшее время. Новые изменения в правила мобилизации уже рассматривает Правительство, сообщает Forbes Ukraine. Известно, что с середины июля Министерство экономики проводит обсуждение с представителями бизнеса по новому механизму.

Что планируют изменить, как может работать новый механизм, остановят ли бронирование через «Дія» и кто будет подлежать бронированию, рассказывает ТСН.ua.

Что планируют изменить

По информации издания, статус критически важных предприятий и соответственно бронирование их работников могут пересмотреть уже в ближайшее время. Это будет второй пересмотр процесса бронирования с мая.

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Предусматривается создание Координационного центра по вопросам бронирования. В его состав могут войти представители Минэкономики, Генерального штаба ВСУ, СБУ и профильных министерств.

Создание такого органа уже согласовано на Ставке, однако его концепцию должен утвердить Кабинет Министров. Рассмотрение вопроса, по данным Forbes Ukraine, перенесли из-за смены правительства.

Какие проверки будет проводить новый центр

Главной задачей Координационного центра станет проверка предприятий, претендующих на статус критически важных. В частности, речь идет о:

наличие связей с РФ

уголовные производства

«схемное» бронирование

другие риски безопасности

Представители бизнес-ассоциаций рассказали журналистам, что идея центра заключается в дополнительной проверке всех компаний, подаваемых на получение или подтверждение статуса критически важных.

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Как может работать новый механизм

По предварительной информации, процедура будет выглядеть так:

Предприятие подает документы в ОВА или профильное министерство. Орган проверяет соответствие критериям и передает материалы в Координационный центр Центр проводит дополнительную проверку и рекомендует ОВА или профильное министерство принимает финальное решение

Важно, что проверку через новый центр должны пройти не только новые заявители, но и предприятия, уже получившие статус критически важных.

Остановят ли бронирование через «Дія»

Одним из наиболее обсуждаемых изменений является временная приостановка бронирования новых работников через «Дія». По данным Diia.City Union, это необходимо для технической и качественной обработки документов предприятий по обновленным критериям.

Исполнительный директор Diia.City Union Валерий Кушнерчук отметил, что бронирование может быть приостановлено в ближайшее время, а возобновлено в привычном формате — в конце июля.

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Жесткий дедлайн для бизнеса

В Минэкономики также обсуждают установление четкого срока для подтверждения статуса критически важного предприятия.

Если компания не подтвердит соответствие требованиям до 1 сентября, в том числе относительно уровня средней зарплаты, ее статус может быть отменен.

Новые правила вызвали беспокойство у бизнес-сообщества. Предприниматели в частности называют так риски:

технически невозможно проверить все предприятия до 1 сентября

во время паузы в работе «Действия» у работников может истек срок отсрочки

таких работников могут мобилизовать или объявить в розыск ТЦК

в случае объявления в розыск они лишатся права на повторное бронирование

В Diia.City Union советуют предприятиям не откладывать и как можно скорее подавать документы для подтверждения статуса критически важного предприятия, чтобы избежать задержек с бронированием работников.

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В то же время переговоры между Минэкономики и бизнесом, по данным Forbes Ukraine, продолжаются, а правительство официально не утвердило новые правила.

Пока что предприятия руководствуются действующим постановлением Кабинета министров №76.

Чем бронирование отличается от отсрочки

Министерство обороны Украины напоминает, что законодательство предусматривает два разных механизма временного освобождения от мобилизации — отсрочку и бронирование. На практике оба означают, что человек временно не подлежит призыву, однако их юридическая природа, порядок оформления и срок действия существенно отличаются.

Что такое отсрочка

Отсрочка — это индивидуальное право гражданина, предоставляемое в силу его личных жизненных обстоятельств. К примеру, семейное положение, состояние здоровья, обучение либо другие основания, предусмотренные законом.

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Главное, что отсрочку оформляет сам военнообязанный, подавая необходимые документы в соответствующие органы. Ее действие зависит от конкретного основания, по которому оно было предоставлено.

Что такое бронирование

Бронирование — это специфический подвид отсрочки, который предоставляется не в силу личных обстоятельств человека, а в силу его профессиональной значимости для государства.

Она регламентируется статьей 25 Закона №3543-XII и постановлением Кабинета Министров Украины №76.

Бронированию подлежат работники предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики.

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В отличие от отсрочки бронирование не может оформить сам гражданин. Инициатором выступает исключительно работодатель — руководитель или уполномоченное лицо критически важного предприятия, учреждения или организации.

Как оформить бронирование

Процедура бронирования осуществляется через Портал «Дія». Для этого руководитель или уполномоченное лицо критически важного предприятия представляет соответствующий запрос средствами портала.

Сам работник не подает заявление на собственное бронирование — это делает работодатель от имени предприятия.

Какой срок действия бронирования

Для работников критически важных предприятий бронирование предоставляется на срок до 12 месяцев. По истечении этого срока процедуру необходимо проходить повторно.

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Главная разница между бронированием и отсрочкой заключается в основаниях получения, инициаторе оформления и сроке действия.

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