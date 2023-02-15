Бронирование во время мобилизации: юрист объяснила, каким предприятиям это разрешено

27 января 2022 года Кабинетом Министров Украины было принято Постановление № 76, которым утвержден обновленный порядок бронирования во время действия военного положения военнообязанных.

Об этом юрист smartsolutions.ua Екатерина Овчарук объяснила в комментарии ТСН.ua.

На период действия военного положения есть возможность забронировать работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов; на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов); на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Следует также обратить внимание на п.4. – компании, критически важные для функционирования экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения.

Критерии для определения критически важной компании для функционирования экономики следующие:

сумма налогов и других сборов (кроме таможенных платежей) в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро (этот факт нужно подтвердить справкой компетентного органа);

(кроме таможенных платежей) в течение отчетного налогового года (этот факт нужно подтвердить справкой компетентного органа); сумма поступлений в иностранной валюте , кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро ;

, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год ; предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 г. №83;

в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 г. №83; предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады (критерии устанавливают соответствующие органы государственной власти, областные государственные администрации, военные, военно-гражданские администрации);

(критерии устанавливают соответствующие органы государственной власти, областные государственные администрации, военные, военно-гражданские администрации); предприятие не имеет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (подтверждается справкой компетентного органа или выпиской из информационной системы органов ГНС);

(подтверждается справкой компетентного органа или выпиской из информационной системы органов ГНС); размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021г . (в соответствии с данными Госстата), что подтверждается справкой, предоставленной предприятием;

на предприятии за последний календарный квартал . (в соответствии с данными Госстата), что подтверждается справкой, предоставленной предприятием; предприятие является резидентом Дия Сити.

Если предприятие работает в сферах топливно-энергетического комплекса, образования и науки и является государственным или коммунальным учреждением, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальной защитой, или предоставляет населению безвозмездные услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения, на постоянной основе; эфирного вещания (телеканалы), вовлеченных в систему оповещения и в большинстве своем транслирующих информационные или информационно-аналитические программы, требуется соответствие по меньшей мере двум из указанных выше критериев. Для всех остальных предприятий требуется соответствие по меньшей мере трем критериям.

Также признаются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные организации. международных партнеров, согласно перечню, утвержденному МИДом или Секретариатом Кабинета Министров Украины.

Кто определяет статус критически важного предприятия?

Определение предприятия критически важно для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения проводится местными органами государственной власти, областными государственными администрациями, а также военными/военно-гражданскими администрациями (в случае их образования). Для этого предприятию необходимо обратиться в соответствующий орган с пакетом документов, подтверждающий соответствие критериям, на основе которых такой орган принимает решение о соответствии или несоответствии предприятия критериям и направляет соответствующее решение в органы, ответственные за бронирование военнообязанных — Министерство экономики Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

При этом предприятие должно подтверждать статус критически важного предприятия не реже одного раза в год.

Бронирование военнообязанных

Вышеуказанным постановлением также был внесен ряд изменений, в частности:

согласование списков лиц, предлагаемых к бронированию, осуществляется Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины (СБУ, Службой внешней разведки);

забронированным предоставляется отсрочка сроком, который не может превышать срока мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов, и шести месяцев — для других категорий военнообязанных;

при формировании списков, которые предлагаются для бронирования государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями, могут учитываться критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военный время согласно приложению 6 к Порядку бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями на период мобилизации и военное время, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 февраля 2015 г. №45;

количество подлежащих бронированию военнообязанных не может составлять более 50% всех военнообязанных (кроме предприятий топливно-энергетического комплекса, специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, к которым ограничение не применяется);

предлагаемые к бронированию перечни военнообязанных подаются в соответствующий отраслевой центральный орган исполнительной власти или областной государственной администрации (военной или военно-гражданской администрации), проверяющий полноту представленного списка, предоставленного к нему обоснования, соблюдение требований относительно количества военнообязанных, которые подлежат бронированию и подают его на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил (СБУ, Службе внешней разведки); после согласования такие списки передаются Минэкономики;

с целью оформления военнообязанных отсрочок Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных органам государственной власти, другим государственным органам, которыми представлены списки, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил (СБУ, Службе внешней разведки); в дальнейшем Генеральный штаб доводит информацию в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

документом, подтверждающим бронирование, является выписка из решения Минэкономики, заверенная подписью (и печатью, при наличии) соответствующего учреждения;

органы, предприятия, организации и учреждения представляют ежеквартальный отчет о численности забронированных военнообязанных;

аннулирование отсрочки происходит в случае истечения срока ее действия, потери предприятием статуса, давшего основание для бронирования сотрудников, ликвидации предприятия или увольнения работника.

Напомним, в Украине из-за нападения России от 24 февраля 2022 года введено военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас идет призыв на военную службу, поскольку ВСУ создают резервы.

Также в Украине начали массово вручать повестки на курортах. В минувшие выходные представители Центра комплектования (военкомата – Ред.) совершили такой рейд на горнолыжном курорте вблизи поселка Славское Львовской области.

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