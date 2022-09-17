Броню, спасшую жизнь бойцам, превратили в арт-объект и распродадут за миллионы

Арт-объекты из бронежителей – ко дню защитника волонтеры «Украина для героев» запустили художественный проект, в котором дают вторую жизнь плитам из бронежилетов, которые остановили пули и спасли жизнь бойцов.

Превратить отработанную броню в произведение искусства согласились известные украинские художники, а полученные средства от продажи арт-объектов пойдут на нужды наших защитников, говорится в ТСН.

Белая птица вырывается вперед, а рядом расстреляна броня - художник Петр Бевза так видит предстоящую экспозицию своей работы с плитой, спасшей украинского бойца от вражеской пули на поле боя. «Каждый раз, когда я приступал к труду, я не хотел вторжения, не хотел быть таким, как пуля, или осколок, который прилетел к бойцу. Постепенно возникла идея использовать мотив, присутствующий там. Эта душа, которая оживает и движется в будущее к победе», – говорит скульптор Петр Бевза.

Защитная плита из бронежилета подписана фамилией военного на оборотной стороне. И этот артефакт российской агрессии должен увидеть мир – уверен Петр Бевза. Изобразить воина как белую птицу художник решил после серии картин, написанных с начала полномасштабного вторжения русских войск в Украину. Выставка работ автора представлена в Киевской картинной галерее.

Описания к картинам и названия к ним писали военные, ныне воюющие на фронте. Чтобы помощь им не прекращалась, волонтеры задумали совместить искусство с реальными последствиями российской агрессии. Идея превратить военные бронеплиты в арт-объекты пришла, когда волонтеры работали над поисками новых инвестиций для помощи Вооруженным силам Украины. «Арт-броня – это искусство, спасающее жизнь. Проект только стартует, мы вкладываем с партнерами большое количество времени и энергии и надеемся, что у нас получится масштабный проект ради масштабной помощи ВСУ. Сам проект родился в процессе сотрудничества с креативным агентством «Макен». Эта идея была супер креативной, и мы увидели в ней изюминку», — убеждает соучредитель благотворительного фонда и волонтерского движения Александр Ковальчук.

Два десятка пробитых бронежилетов, спасших их владельцам жизни, благодаря художникам впоследствии превратятся в арт-объекты. Прошитые пулями отработанные плиты предоставили в Минобороны. «Гениальность проекта, когда берутся реальные бронеплиты от реального военного, или ВСУ, или пограничника, или сохранившая ему жизнь нацгвардейца. Так эта плита получает вторую жизнь, она отдается в руки лиц, делающих из этого арт-объект. Мы как Минобороны невероятно поддерживаем такую активность, такую инициативу. Мы благодарим за то, что они делают вместе с нами, помогают сектору безопасности и обороны выполнять главную миссию – чистить нашу землю от врага», – говорит министр обороны Украины Алексей Резников.

Простреленный бронежилет, как искусство: плиты бойцов превращают в арт-объекты и продают ради ВСУ

Проект привлек к работе с десяток известных украинских художников, работы которых будут продаваться на благотворительном аукционе в Европе. «Сейчас мы говорим о, я надеюсь, миллионах долларов, которые мы сможем направить на помощь ВСУ», — говорит глава фонда.

Средства пойдут на закупку необходимого снаряжения для военных сектора обороны и безопасности. Первая презентация работ художественного проекта в столице состоится через месяц, в день защитников и защитниц Украины. После этого выставка двинется по европейским городам, чтобы наглядно напомнить миру о военных преступлениях страны агрессорки.

Читайте также:

На голом энтузиазме, в шортах и майках: уникальная пожарная бригада спасает дома односельчан после обстрелов

Голодавшие несколько месяцев изюмцы разметают продукты от волонтеров: люди рассказывают, что пережили

Уборная за алтарем и сушка носков на иконах: военные освобождают Донбасс и обнаруживают "скрепы" россиян