"Бросали бутылки и яйца": водитель рассказал о ситуации на границе и агрессивном поведении поляков

Украинский водитель рассказал о ситуации на границе Польши и Украины.

Водитель украинского грузовика, который уже 41 час стоит с польской стороны границы на заблокированном пункте пропуска "Ягодин", рассказал о ситуации на границе Польши и Украины и агрессивном поведении поляков.

Он вышел на связь с ТСН.

По его словам, поляки устраивают провокации – бросают бутылки по колесам и яйца на лобовое стекло фур.

"Ситуация такова на сегодняшний день, что стоим сейчас без движения 41 час. Были моменты, что бросали бутылками по колесам, разбивали, чтобы осколки под колеса бросать. Было, брали презервативы, яйца и бросали по лобовому стеклу автомобиля. Реагировали мы сознательно, мы понимаем, что они специально провоцируют, бунт от нас ожидают. Но мы это все зафиксировали, показали полиции", — прокомментировал он.

Напомним, в Польше остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска. На всех этих направлениях совокупно в очередях на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств.

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