Бросил самокат и побежал к качелям: под Киевом на глазах у мамы погиб 6-летний мальчик

В Киеве участились случаи детской травмы на самокатах и роликах. В больницах и около травмпунктов можно услышать истории о смертельных исходах, когда дети погибли из-за езды на самокатах. Например, рассказывают, что пятилетний мальчик катался на самокате и слишком близко подъехал к качели, где был смертельно травмирован.

Сайт ТСН.ua проверял, действительно ли был такой случай и какая ситуация сейчас с детским травматизмом в столице.

В полиции Киева уверяют, что смертельные случаи в результате травмирования в столице не были зафиксированы, но подтверждают, что количество травм детей увеличивается с наступлением потепления.

"С начала 2023 года в главное управление Национальной полиции Киева поступило 12 сообщений о травмировании детей на самокатах и 3 сообщения на электросамокатах. Все случаи имели незначительные травмы — садины, синяки, царапины", — прокомментировали ТСН.ua ювенальные полицейские города Киева.

В полиции добавляют, что постоянно проводят превентивные мероприятия в местах скопления детей (скверах, парках и т.п.) по недопущению травм детей.

Трагедия в Вишневом

А вот в Киевской области в городе Вишневое произошла трагедия с шестилетним мальчиком. Он погиб в результате травмирования качелями. В полиции Киевской области нам рассказали, что событие произошло еще в начале марта.

"Мы получили сообщение от врачей, что к ним доставили шестилетнего мальчика, который был без сознания. У него была закрытая черепно-мозговая вдавленная травма. Полицейские выяснили, что в этот день около 12:25 мама с сыном были на прогулке в сквере и на детской площадке в Вишневом. Мальчик ехал на самокате рядом с мамой, а возле качелей он внезапно бросил самокат на землю и побежал к качели. На ней в этот момент находилось три малолетние девочки школьного возраста. Качели находились в движении, когда мальчик к ним подошел. Ребенок ударился виском об угол качели, мальчик упал на брусчатку и потерял сознание", - рассказывают в полиции Киевской области.

Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь. Мальчик был доставлен в нейрохирургическое отделение в Киеве.

"Ребенку сразу была проведена операция. Но около 18:00 мальчик умер, его не удалось реанимировать. Это страшная трагедия для семьи. Мальчик учился в детском саду в Вишневом. Мы призываем родителей внимательно относиться к досугу своих детей. К сожалению, дети часто травмируются именно возле качелей, поэтому родителям следует быть очень внимательными и не отпускать малолетних детей от себя, если рядом есть такая опасность", - добавляют в полиции Киевской области.

В полиции напоминают, чтобы избежать травмирования детей на самокатах, нужно соблюдать следующие правила:

Для катания выбирайте исключительно ровный и безопасный участок. Самокаты неприспособлены для езды по ухабам и ямам, поэтому их следует избегать.

Объясните ребенку, за какие пределы не следует уезжать. Если она окажется на площадке, где много людей, самокат нужно взять в руки и двигаться пешком.

Нельзя тормозить ногами. Это приводит к ударам или растяжениям. Для остановки нужно использовать тормоз.

Не разрешайте кататься в дождливую погоду, ведь способность тормозить теряется частично или полностью, что может привести к падению или ударам.

Предупредите ребенка, что быстрое движение на самокатах привлекает собак. Лучше остановиться и спокойно пройти участок, где есть животные, а затем продолжить движение.

Запрещено кататься на проезжих частях.

Что говорят медики?

"С наступлением тепла травмирование детей в Киеве действительно становится чаще, ежегодно есть случаи детского травматизма, которые заканчиваются трагически. Сейчас травматизма и уличных травм среди детей стало больше - травмы с самокатами, скейтбордами, роликами, велосипедами, детскими горками. Это связано с нарушением правил безопасности. Основная причина - отсутствие шлема, налокотника и наколенника. А еще - халатность родителей, которые не смотрят за своими детьми", - рассказала сайту ТСН.ua Ольга Гайдаренко, и. о. директора Киевского городского центра детской нейрохирургии.

Медики напоминают родителям, что своевременное обращение поможет свести к минимуму смертельные риски для ребенка. Вот несколько советов, которые помогут предупредить следующие случаи:

Проверьте, что ваш ребенок имеет надлежащие навыки пользования самокатом, скейтом, моноколесом, гироскутером и т.д. – такие как управление и торможение. Научите их правильно пользоваться собственным транспортом, включая правила безопасности на дороге. Также рассказывайте детям о безопасности на детской площадке, особенно возле движущихся объектов, таких как качели и т.д.

Обеспечьте ребенка соответствующей защитой, таким как шлем, налокотники и наколенники, которые могут предотвратить травмы при падении.

Следите за детьми, когда они катаются на собственном транспорте или играют на детской площадке, чтобы предотвратить несчастные случаи, такие как столкновение с другими детьми или объектами.

Внимательно подбирайте место для катания. Ездить на самокатах и велосипедах нужно в безопасных зонах, не зависящих от транспорта и других опасностей.

Научите детей, как правильно пересекать дорогу и избежать аварийных ситуаций на дороге.

Если же травмирование все же произошло — обязательно обратитесь к врачу в течение ближайшего часа. Вы можете вызвать скорую или самостоятельно обратиться в медицинское учреждение.

"Своевременно обратиться за помощью к врачу - это очень важно. Ребенок может удариться сам или его могут толкнуть в школе. Даже если последствия незначительны - небольшая шишка на лбу, ребенка все равно нужно показать врачу. Потому что через два-три дня может оказаться, что там очень серьезная черепно-мозговая травма, развивается гематома и жизнь ребенка под угрозой. Поэтому родителям следует знать, что скорую необходимо вызывать сразу, если у ребенка кровотечение или потеря сознания, в других случаях, надо срочно показать ребенка врачу, посетив ближайший травмпункт", - добавляет врач.

Напомним, в Великобритании 49-летнюю Ориол Грей признали виновной в непреднамеренном убийстве велосипедистки и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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