Бросила на неделю 4 детей и выпивала в соседнем районе: полиция разыскала горе-мать

Бросила на неделю 4 детей и выпивала в соседнем районе: полиция разыскала горе-мать

Женщине дали полгода на исправление.

Мать на неделю бросила четырех детей одних, так как выпивала в соседнем районе. На седьмой день в полицию перезвонила старшая дочь. Когда правоохранители разыскали женщину, оказалось, что на нее уже 15 раз составляли протоколы о недосмотре.

О том, почему же соцслужбы не спешат лишать женщину родительских прав, 21 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Заброшенный дом на окраине села. Выбитые стекла и сорняки во дворе. Четверо детей провели здесь одни почти неделю.

Младшей Анюте — 7 лет, Карине — 11, а Иванке — 14. За трем сестрами присматривала старшая — 15-летняя Кристина. Говорит, когда мать не вернулась, сначала искали ее сами. Но на седьмой день позвонили в полицию.

"Что мне оставалось делать, мне надо было на учебу ехать. Я не могла их забрать с собой. У нас была еда, маму жалко — пьет", — рассказывает старшая дочь Кристина Липская.

Правоохранители в тот же день разыскали женщину.

В полиции рассказали, что женщина ушла в другое село, где злоупотребляла алкогольными напитками с друзьями.

Это уже не первый раз многодетная мама исчезает так надолго, говорят соседи.

О том, что семья проблемная, знают и в полиции, где на женщину составили уже пятнадцатый протокол. И в Новоград-Волынской администрации, которая занималась семьей до мая этого года. Однако детей, говорят, не взяли на учет, потому что не было причин.

"Там было только заявление сельского головы, что мама оставила детей одних и ушла в Каменный Брод. Не было причин и необходимости", — отметил начальник Службы по делам детей Новоград-Волынской РГА Владимир Бойкл.

Новости Украины: мать на неделю бросила 4 детей, потому что выпивала в соседнем районе

Теперь семью взяла под опеку Стрыевский сельсовет. В соцслужбе обещают навещать девочек еженедельно. Забирать их от мамы не спешат, потому что дети, мол, маму очень любят.

Сама 38-летняя мама призналась, что пить начала три года назад, после смерти мужа. Сейчас обещает исправиться. Говорит — уже устроилась на работу и бросила пить.

"Приезжала социальная служба и напугали, что детей заберут и она изменилась. Младших жалко, что заберут, а с другой стороны — будут чистыми и сытыми", — говорит старшая дочь.

Женщине дали полгода на исправление. В полиции говорят, если она за это время снова оставит детей одних — будут рекомендовать соцслужбам лишить ее родительских прав.

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