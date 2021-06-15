Бросился на копа с вилами: односельчане мужчины утверждают, что он якобы защищался

Кто же на самом деле виноват в этой истории, разбирался ТСН.

С вилами бросился на полицейского — в Ровенской области копы во время патрулирования заметили мужчину на мотоцикле без шлема. Требование остановиться, говорят, водитель проигнорировал. Когда проехали за байкером к его двору, чтобы проверить документы, он бросился на полицейских с вилами. Сейчас один из копов в больнице с проколотой ногой. Однако, в селе рассказывают совсем другую версию событий.

Об этом говорится 15 июня в сюжете ТСН.19:30.

События происходили в селе Маринин. А началось все с того, говорят полицейские, что заметили мотоциклиста, который ехал без шлема и странно маневрируя.

"На неоднократные законные требования полиции последний не останавливался, потом указанный мотоцикл заехал на территорию своего домовладения", — рассказывает руководитель следственного отделения Березновской полиции Виталий Штемпель.

Когда копы зашли во двор, чтобы проверить документы мужчины, им здесь были не рады.

"Как такового разговора не было. Он просто выбежал с вилами и сразу нанес телесные повреждения", — уверяет полицейский Игорь Курильчик.

Копы вызвали "скорую". А пока медики ехали — с ранением справлялись своими силами. В это время злоумышленник скрылся.

"Вызовов разных много, но это первый раз, когда напали на полицейского", — отмечает Елена Плещук, фельдшер "скорой" из соседнего поселка, которая приехала на помощь.

Пока врачи помогали, уже другие копы приехали искать беглеца. Разыскали полицейские мужчину за несколько часов. Оказалось, он прятался в кустах за полкилометра от домов.

Новости Украины: в Ровенской области байкер бросился с вилами на полицейских

Дом задержанного сейчас на замке. Как все было, его жена говорить не хочет. В селе же распространяется своя версия событий.

"Он оборонялся. Чего полицейский побежал к нему во двор. Они забежали с пистолетами. Я этого не видел, то так люди говорят — что 2 полицейских мужчине и женщине ставили пистолеты к голове. Ну кто такое делает", — отмечает родственник нападающего.

Однако в полиции утверждают, что никто никому пистолетами не угрожал. Зато, добавляют, задержанный был нетрезв.

С вилами на копов Ровенской бросаются не первый раз. Летом 2018-го житель другого района проколол правоохранителю плечо, руку и ударил по голове. Тогда жизнь 25-летнего сержанта Александра Гордийчука спасти не удалось. В прошлом году суд присяжных приговорил нападающего к пожизненному заключению. Сейчас же ранения легкие. Полицейский Игорь даже сначала отказался от госпитализации. Но сейчас же пришел в больницу из-за сильной боли.

Его же нападающему вскоре должны избрать меру пресечения. За нападение на полицейского мужчине грозит до 5 лет за решеткой.

Напомним, что в Винницкой области пьяный полицейский совершил смертельное ДТП.

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