Брюссельская капуста: кому нельзя употреблять и что из нее готовят

Брюссельская капуста: кому нельзя употреблять и что из нее готовят

Людям с болезнями щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта употреблять брюссельскую капусту не стоит.

Брюссельскую капусту собирают вручную вплоть до затяжных заморозков. Диетологи говорят: она гораздо полезнее, чем большинство других видов капусты. Но и стоит – гораздо дороже.

О том, сколько именно, и что можно приготовить из маленьких кочанчиков — 30 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы кочанчики хорошо завязались – нужно обязательно заранее отламывать с растений верхушки. Уже при сборе урожая с брюссельской капусты обрывают листья. Далее – собирают кочанчики – тоже вручную.

За килограмм просят 100 гривен.

Диетолог говорит: брюссельская капуста очень полезна.

"Самая богатая среди всего многообразия капустных, она даже превышает по количеству аминокислот брокколи", — отмечает Светлана Меленко.

А еще брокколи проигрывает брюссельской капусте по содержанию витамина С. В отличие от белокочанной капусты, брюссельская содержит большое количество качественного растительного белка. А еще витамины группы К и фолиевую кислоту – незаменимые вещества для беременных. Также капуста – настоящая находка для тех, кто мечтает похудеть — в 100 граммах — от 35 до 50 калорий.

А вот людям с болезнями щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта употреблять брюссельскую капусту не стоит.

Брюссельская капуста: что можно приготовить из маленьких качанчиков

Рецептом простого салата делится харьковский шеф-повар Александр Каратаев. Брюссельскую капусту он заранее отварил.

Миниатюрные кочанчики обваливает в муке и в взбитом яйце и жарит на сковороде. Далее подрумяненные овощи должны отдохнуть на салфетке.

Для приготовления соуса к свежевыжатому апельсиновому соку необходимо добавить ложку меда, немного французской горчицы и оливковое масло.

Все ингредиенты сочетают на тарелке, а для пикантности — молотая паприка и тертый сыр пармезан.

Александр говорит: из брюссельской капусты можно готовить немало вкусных блюд. Главное – не переварить овощи. Они должны быть хрустящими.

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