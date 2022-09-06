Брызнули в лицо газом и избили: в полиции рассказали о состоянии девочки, над которой поиздевались одноклассницы в Киеве

16-летняя девочка, избитая одноклассницами в Дарницком районе столицы, в удовлетворительном состоянии. В больницу ей обращаться не пришлось.

Об этом ТСН.ua сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

"До драки у 16-летних девушек-одноклассниц неоднократно возникали словесные конфликты. Пострадавшую били две девушки после того, как брызнули ей в лицо из газового баллончика", — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, в ближайшие дни двум девушкам может быть объявлено подозрение. Их действия полиция квалифицирует как хулиганство, совершенное группой лиц.

На вопрос о причинах конфликта в полиции говорят, что четкого ответа на это нет, но не исключают, что драка произошла из-за личной неприязни.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в полицию Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что его несовершеннолетнюю дочь избили одноклассницы. Впоследствии полицейские обнаружили в сети Интернет видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц.

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