"Бучанская монета": в Киевской области презентовали проект в память о российской оккупации (фото)

В Киевской области презентовали проект "Бучанская монета", созданный местными в память о российской оккупации.

Отныне на сувенирных монетах изображены велосипед, церковь и дерево, которые являются символами оккупации РФ. За дизайн и изготовление монет взялись два коренных бучанца, переживших российскую оккупацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Авторы проекта посвящают коллекцию замученным и погибшим от рук захватчиков жителям Бучи. Каждая монета – это не только сувенир, но и напоминание о зверствах российских солдат. На копейке изображены главные символы трагических событий оккупации.

Заброшенный велосипед на дороге, владельца которого расстреляли оккупанты. Местная церковь, на территории которой нашли наибольшее массовое захоронение убитых бучанцев. И дерево, как символ возрождения жизни. Бучанские монеты изготовлены с разным покрытием: платина, никель и золото.

Общий тираж этой коллекции - семь тысяч пятьсот единиц. 20% от продаж монет будут передавать на восстановление города.

"Это символ нашего духа, нашей несгибаемости и здесь написано, что Буча – это непокоренный город, потому что не покорились мы (Буча). И мы создали эту монету как напоминание как о трагедии, так и нашей непокоренности, и мы являемся свидетелями тому", — сказал инициатор проекта "Бучанская монета" Владислав Кушнир.

Напомним, в элитном районе Берлина выставили автомобиль из Бучи, в котором оккупанты расстреляли четырех украинок.

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