"Будь мужиком. Поехали": Сеть шокировал новый скандал в ТЦК Хмельницкого

Видео события из ТЦК в Хмельницком были сняты и выложены в публичный доступ.

Что случилось рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Новый скандал с ТЦК

Сеть взбудоражила новое видео произвола представителей территориального центра комплектования: мужчины в форме — мужчины в гражданском силе пытались заставить встать и уходить, догадайтесь куда.

На видео слышно, как мужчина просится на медкомиссию, потому что уверен — в прошлый раз вместо осмотра сразу получил штампы. Но кому эти объяснения нужны.

Но мужчину слушать особо не брались, со стороны за происходящим созерцали и полицейские. А представители ТЦК выкрикивают: "не будь бабой".

Этот скандал в регионе не в первый раз

Событие произошло в Хмельнитчине и подобный скандал в регионе произошел не впервые. В июле 2023 года сетью тоже распространилось видео, на котором работники ТЦК ворвались в дом и угрожали сломать ногу мужчине.

Что говорят в ТЦК?

А вот относительно "свежего" скандала — областной ТЦК до сих пор не отреагировал, ничего неизвестно и о дальнейшей судьбе мужчины с видео.

Но таких вопиющих случаев по Украине — по меньшей мере десятки. Насильственные затягивания в терцентры снимались почти в каждой области. Из самых громких – избиения и угрозы пистолетом на Львовщине.

Жестокое избиение мужчины попало в объектив и в Тернопольском ТЦК.

Адвокаты постоянно предупреждают и советуют пострадавшим от неправомерных действий не молчать! И напоминают, кто и где может вручать повестки призывникам.

Что делает государство и правоохранители?

Но никуда не денешься от абсурда, одних силой тянут в терцентр, а другие спокойно платят за "белый билет" и живут дальше. На взятках массово сожгли нескольких начальников ТЦК и после этого президент принял решение всех их сменить.

По состоянию на начало октября 2023 года в ДБР расследуют 260 уголовных производств по фактам нарушений, связанных с работой территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. В настоящее время в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Кроме того, еще 58 человек получили подозрения.

В рамках этих уголовных производств ГБР также задокументировало факты получения чиновниками взяток на сумму почти 4 млн гривен. А суды уже арестовали имущества взяточников на сумму более 3,2 млн. гривен. И даже это не пугает руководителей терцентров.

1 ноября ДБР снова разоблачило масштабную схему уклонения от мобилизации в ТЦК, где сразу 9 чиновников Киева и области, а также других регионов были в сговоре, этот случай уже назвали "беспрецедентным".

Как военнослужащие договариваются о "хлебе насущном"

Скольким уклончанам помогли избежать мобилизации и дали "зеленый свет" на пересечение границы следствие выясняет. Все фигуранты уже вручили подозрения. А пока предлагаем послушать, как так называемые военные договариваются между собой кто сколько должен заплатить и кто какие откаты получит.

Что говорят действующие военнослужащие?

Безусловно военным, которые на фронте давно без отдыха, нужен отпуск, а соответственно — и человек, который его заменит, но не таким образом! Сами военнослужащие нередко возмущаются, видя, что представители ТЦК чудят в разных городах Украины и говорят, часто опасения мужчин идти на войну — страх попасть не к тому командиру.

Напомним, во Франковске посреди улицы нашли мертвого военного. 27-летний Андрей Войциховский приехал с передовой домой в отпуск, однако уже на следующий день его нашли мертвым у собственного дома. Подробности трагедии читайте в материале ТСН.ua.

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