"Будь здоров, до свидания" и беспрецедентные меры безопасности: интересные факты из рукопожатий Байдена и Путина

Здесь не планируют общего ланча или кофе, будут чисто разговоры.

В Женеве стартовали переговоры американского президента Джо Байдена с российским главой Владимиром Путиным. Как главы государств они встречаются впервые, хотя знакомы давно, но дружбой это знакомство не назовешь. Встреча проходит при беспрецедентных мерах безопасности.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Переговоры продолжаются, оба президентов общаются в старинной вилле, в зале библиотеки. На этом саммите трудно не заметить немало интересных вещей. Например порядок, в котором сюда прибывали президенты. Джо Байден прибыл в Женеву еще вчера. Он остановился в гостинице «Интерконтиненталь» и еще встречался с лидерами Швейцарии. А вот Владимир Путин прибыл в город прямо перед переговорами. Однако с аэродрома российский президент сразу поехал сюда. И только когда прибыл российский кортеж и прошло около 12 минут, сюда приехал Джо Байден. Такой протокол в пользу американцам, поскольку все хорошо знают привычку Путина опаздывать на важные встречи. И чтобы не возникло ситуации, что Байден долго ждет своего визави, он прибыл сюда вторым.

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На крыльце виллы установили три флага: США, России и Швейцарии. И там обоих президентов встречал президент Швейцарии Ги Пармелан. Он отдельно поздравил сначала Путина, потом Байдена, и каждого завел на виллу. И можно было бы подумать, что встреча начинается, однако нет — три президента уже вышли на крыльцо для совместного фото. С одной стороны Байден, с другой Путин и между ними лидер нейтральной Швейцарии. Ги Пармелан на французском поздравил гостей в «городе мира». А потом обратился к каждому из гостей — на английском и русском языках. «Best wishes, goodbye, будь здоров, до свидания», — отметил президент в обращении сначала у Байдену, а потом к Путину.

И после этих слов произошло то, о чем думали обозреватели — Байден и Путин подошли к друг другу для рукопожатия. При этом Байден выглядел расслабленным, улыбался и что-то говорил Путину. А потом жестом пригласил его к вилле.

На лужайке перед виллой за этим следило ограниченное количество журналистов, это избранный российский и американский пул. Второе рукопожатие произошло уже на вилле. К Байдену и Путину присоединился Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров. И снова им надо было позировать на камеры. При этом Владимир Путин осматривал зал библиотеки, смотрел на свои ноги, и в сторону. Джо Байден взамен был в хорошем настроении, постоянно улыбался и смотрел в камеру.

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Затем Джо Байден взял со стола карты, возможно с заметками, блокнот был также в руках у Энтони Блинкена. Путин и Лавров никаких бумаг не имели. Оба сидели широко расставив ноги, а Байден вместо етого скрестил ноги и больше смотрел на журналистов. Путин перебирая ногами и потирая глаза, поблагодарил Байдена за инициативу встречи. Байден ответил, что всегда лучше встречаться лично.

Здесь не планируют общего ланча или кофе, будут чисто разговоры. И пресс-конференции президенты будут давать отдельно, каждый на своем пуле журналистов. Предварительно в семь по Киеву — Путин, через час с прессой будет общаться Джо Байден. Но предсказать реальное время таких встреч иногда очень сложно. Все зависит от того, что будет происходить в стенах виллы Ла Грандж.

А пока неизвестны результаты эксперты и аналитики сейчас соревнуются в прогнозах — как пройдет эта встреча, кто кого переиграет. Оценки иногда просто диаметрально противоположны.

Или же Путин имеет полные рукава козырей. И будет просто играть мускулами. Или же Байден будет выступать с позиции силы. У него за плечами широкая коалиция демократических государств после его европейского турне. На этом фоне Россия выглядит оставленной наедине, с не лучшей ситуацией в экономике и новой вспышкой коронавируса. Но с местами лучше ситуацией в оборонке...

Но другие предупреждают, что не надо недооценивать Путина, который известен как очень жесткий переговорщик. И кремлевские руководители в принципе известны способностью сбивать визави с толку неожиданными аргументами. И что-то подобное уже состоялось 60 лет назад. Когда Брежнев просто прижал напором к стене тогдашнего американского президента Кеннеди. Многие сейчас задаются вопросом, а не повторится ли история сейчас? Но и Байден далеко не новичок в политике и Путина знает.

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