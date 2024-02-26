Буданов и Малюк заинтриговали: действительно ли Крымскому мосту наконец-то придет крышка

"Сюрпризы" в Крыму и спецоперации под носом у Путина, чтобы Россия начала сыпаться изнутри – глава ГУР Буданов и глава СБУ Малюк намекнули, что уже в скором времени устроят оккупантам праздник, правда, они будут выть, а мы радоваться. И неужели для уничтожения путинского моста уже все готово? Обо всех деталях громких заявлений говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Что нужно для победы: Буданов ответил

"Форум Украина.Год.2024" это не только о пресс-конференции Зеленского. За несколько часов до президента в зале собрались и другие любопытные личности. Среди них были и глава разведки Буданов, и глава СБУ Малюк. Вопрос, которым задаются все и соответственно задают его высшему руководству: когда и при каких условиях победа? Ключевые моменты давно названы: это оружие, многие оружия, а также люди и дипломатические отношения. А теперь послушайте, что говорит главный разведчик Украины Кирилл Буданов:

"Концентрация усилий – это, пожалуй, первое. Второе – это оставление единства международной поддержки. И третье – все зависит от нас.

Впрочем, пока преимущества у оружия у Украины нет, а воевать и держаться надо.

Россия "в черную" закупает западное оружие

Россия же делает ставку на оружие, ведь людей, как мы уже заметили, не жалеет. Только в Авдеевке 17 тысяч трупов россиян.

В общей сложности за два года в черных пакетах уехало 180 тысяч россиян, а до полумиллиона — раненых. Такие цифры озвучил президент Зеленский во время своей пресс-конференции в этот же день, 25 февраля. И что интересно, на входе в зал, где выступали спикеры, был размещен стенд с запчастями от российской техники, и, как выяснилось, многие из них – иностранного происхождения и не имели никаких российских маркировок. Так что гостей спрашивали, а что делает Украина и партнеры, чтобы избежать этих ситуаций.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что постоянно продолжаются дискуссии, чтобы санкции были эффективнее и работали эффективнее, а у России не было возможности заказать необходимые детали в черную через третьи страны. Буданов же заявил, что санкций для этого – мало, нужно дополнительные, которые будут бить по местным компаниям. Те, похоже, до сих пор не понимают, что из-за того, что кто-то боится потерять миллионы, многие украинцы никогда не смогут родиться.

То, что не попало в прямой эфир

Потом уже в кулуарах Буданов ответил на дополнительные вопросы журналистов и, в частности , опроверг, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты.

Напомним, что 21 февраля 2024 года агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, среди которых три иранских, написало, что Иран отправил россии 400 баллистических ракет класса "земля – земля". Речь шла о ракетах семейства Fateh-110, среди которых и гиперзвуковые. Поставки якобы начались в начале января и было уже по меньшей мере четыре передачи. А 22 февраля в Вашингтоне заявили, что нет подтверждений передачи Ираном ракет. Однако переговоры между Ираном и РФ по поставкам ракет активно продвигаются.

Россия готовится к "Майдану-3"

То, что у россиян не все идет по плану, говорит Буданов, факт. Авдеевка действительно пала, фюрер приказал брать Купянск, но у тех не получается, и не получится. Впрочем, на фоне неудач на поле боя и отставания от плана Кремля по захвату территорий россиян будут подключать пропаганду и устроить "Майдан-3". Буданов назвал даже приблизительные даты сборища и главную его цель.

"Примитивное название, но оно так официально в их документах и значится. Это максимально дорогостоящая операция для них и она провалится, потому что нам известно все, что они задумали. Однако в рамках этой операции они спланировали следующее: создать ситуацию, при которой под сомнение ставили легитимность не столько президента, сколько принятие решений вообще в Украине в период после 20 мая этого года.

После этого в короткий период, как они рассчитывают, будет определенная смута в украинском обществе и двойственность принятия решений. То же будет спроектировано на наше войско, как они себе мыслят. И в тот период, в первой половине июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение "кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем" и так далее. Их интересует не столько смена политического руководства, сколько задача военного поражения.

В СБУ все под контролем

К этому готова и Служба Безопасности Украины. Кроме того, Василий Малюк раскрыл подробности задержания агентов РФ, которые готовили собственноручно удары по Украине прямо неподалеку от целей, рассказал, кто продался за должность и пообещал, что СБУ вырежет все "раковые опухоли". Кроме того, Малюк рассказал об успехах его структуры на море в воздухе, на фронте, в тылу врага и других операциях.

Не реагируйте на провокации

Кстати, Россия хотела устроить "Майдан-3" в Украине и потратила на это уже полтора миллиарда. И это была самая дорогая кампания России от 2014 года и Революции Достоинства, заявили в ГУР еще в ноябре 2023 года.

Также читайте "Майдан-3": в ГУР раскрыли детали самой дорогой со времен Революции достоинства пропагандистской операции россиян

То есть Россия делает все, чтобы люди отчаялись во власти, вышли на улицу, устранили президента и тогда для россиян мгновенно открывается море путей идти вперед. Это одна из хорошо продуманных стратегий и провокаций, на которые украинцам вестись сейчас смертельно опасно. А как это опасно для нас, так это опасно и для Путина в России.

Буданов также призвал не верить в то, что режим в России "расшатается естественным образом, сам собой", подчеркнув, что "без нашей помощи это нереально". Он добавил, что стабильный режим в России – это угроза Украине и миру, поэтому Украина будет продолжать проведение операций на территории РФ.

Кроме того, руководитель ГУР анонсировал новые удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "Крымским мостом", – сказал Буданов.

Заявление Джемилева про Крымском мост

О том, что путинскому мосту осталось дышать недолго ранее, заявлял и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он призвал оставшихся в оккупации крымских татар продолжать сопротивляться россиянам всеми возможными силами. Политик уверен, что вскоре Крым будет освобожден, а страдания крымчан закончатся.

Сколько ракет выпустила Россия по Украине?

Тем временем Рустем Умеров констатировал, что это самая большая война со времен Второй мировой, и подвел общее количество ракет, которое Россия уже выпустила по Украине. Это действительно шокирует.

По его словам, за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

И это вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в развитие собственной страны, которая и без этой войны вязла в грязи, потому что сосчитать сумму уже потраченную на так называемую "СВО" смогут разве что эксперты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

БУДАНОВ И МАЛЮК ЗАИНТРИГИРОВАЛИ! Крымскому мосту – крышка?!