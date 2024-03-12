Буданов интригует новостями об освобождении Крыма: подробности тайной спецоперации

Кирилл Буданов заявил, что боевые миссии ГУР в Черном море и Крыму – это подготовительные меры к серьезной операции на оккупированном полуострове и хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет.

Бойцы ГУР уже долгое время тренируются и отрабатывают на практике будущее освобождение оккупированного полуострова, в частности, на его территории. Большинство из этих операций – тайные и никогда не станут публичными, но Буданов все-таки приоткрыл занавес и рассказал кое-какие детали.

Что украинские спецназовцы готовят рашистам в Крыму и как ГУР "прощупывает" оборону оккупантов — в эксклюзиве ТСН.ua. рассказал Артем Зябкин.

Спецоперация ВСУ в Крыму

Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал новую серьезную спецоперацию в оккупированном россиянами Крыму. Конечно, что именно это будет, мы узнаем, когда спецоперация состоится. Однако, говорит Буданов, Силы обороны давно готовятся к ней – тренируются на практике, в том числе прямо в бою, выполняя меньшие диверсионные операции на полуострове.

"Это все – подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли".

ГУР в Крыму

Ярким примером подобной операции была высадка спецназовцев ГУР на западном побережье Крыма. Летом 2023 года ребята Буданова чуть ли не впервые публично заявили о полноценной высадке в Крыму. Тогда они сделали то, что когда-то казалось невозможным и утерли нос русским солдатам.

В ночь на 24 августа 2023 года, именно в День Независимости Украины, разведчики при поддержке ВМС совершили спецоперацию. Спецподразделения на лодках высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на западе полуострова.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупантов. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена и вражеская техника. И, как же без этого, бойцы напомнили, чья это земля – в украинском Крыму снова развевался государственный флаг.

Но и на этом ГУРовцы не остановились. 4 октября они снова побывали в Крыму, приняли бой и уничтожили оккупантов. Бойцы подразделения "Артан" сняли эпическое сражение с врагом.

ГУР и "вышки Бойко"

Еще одна сверхважная спецоперация Сил обороны по возобновлению украинского контроля над так называемыми "вышками Бойко". На острие атаки, как это часто бывает, именно специалисты ГУР МО. Бойцы признаются, операция была сверхсложная, потому что враг держался до последнего: сопротивлялся на станции и бил авиацией.

Украинская разведка повсюду уничтожает врага

В небе, на земле и воде. Спецназовцам ГУР безразлично, как и чем достать и уничтожить врага. Люди Буданова бомбят Россию бесполитиками с неба, уничтожают оккупантов в ближнем стрелковом бою и, а на десерт – вместе с СБУ топят российский Черноморский флот морскими беспилотниками.

Самые результативные там бойцы уже известного подразделения Group 13. Эти ребята отправили на дно не одну российскую жестянку, как недавно затопили один из новейших российских кораблей "Сергей Котов" около Керчи. Рецепт успеха рассказал боец с позывным "Тринадцатый".

Мы понимаем, как надо маневрировать, под каким углом заходить, с какой стороны. Мы оцениваем очень много факторов перед тем, как атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами".

Об освобождении Крыма 26 февраля в очередной раз напомнил президент Владимир Зеленский. И хотя ситуация на фронте крайне сложная, Крым и Севастополь точно вернутся в Украину и это можно сделать на украинских условиях, подчеркнул президент.

"С 26 февраля 2014 года и по сей день очень многое изменилось, и каждый осознает, какое направление в этих огромных переменах. Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но, чтобы это было, мы должны бороться", — подчеркнул Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМ, ПОДОЖДИ! Новая интрига от БУДАНОВА! Тайная спецоперация!

Напомним, Буданов раскрыл уникальные детали того, кто и как остановил оккупантов перед Киевом.

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