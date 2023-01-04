Буданов на свой день рождения разрезал на кусочки "карту России": фото

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов разрезал на кусочки торт в виде карты России.

Известно, что на день рождения Буданову подарили торт в виде карты России, вспомнив ту, которая находится в кабинете руководителя военной разведки Украины. После этого Буданов принялся резать "карту РФ".

Ранее Кирилл Буданов объяснял, что эта карта появилась в его кабинете в начале марта. Он подчеркнул, что сейчас россияне начали всерьез к этому относиться и бояться будущего.

"Единственное, что я могу сказать по этому поводу: это не мы им приготовили такое участие, это они сами себя довели до этого", - отметил он.

Фото: ТСН.ua

Отметим, что 4 января руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечает свое 37-летие.

Фото: ТСН.ua

Что известно о Буданове

Кирилл Буданов – это боевой офицер со значительным военным опытом. В августе 2020 года президент Зеленский назначил Буданова на должность руководителя украинской военной разведки.

Именно Буданов первым предсказал войну России против Украины и считает, что после поражения на фронте страну-агрессора ждет распад. Руководитель военной разведки родился в Киеве, окончил Одесский институт Сухопутных войск. Проходил службу в спецназе. Буданов женат на волонтере и советнице главы КГГА — Марианне Будановой.

Разведчик участвовал в войне на Донбассе и был тяжело ранен. Среди его заслуг то, что он участвовал в масштабных обменах пленными между РФ и Украиной.

Напомним, Кирилл Буданов ранее лично посетил Бахмут, который непрерывно штурмуют россияне. Он отмечал, что его шокировали сотни тел оккупантов, которые российское руководство не собирается забирать. Мертвые россияне просто гниют на полях.

Также он назвал посмешищем режим президента России Владимира Путина и заявил, что трансформация РФ пойдет на пользу миру.

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