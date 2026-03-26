Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Буданов надеется на большой обмен пленными: когда он может произойти

Руководитель ОП прокомментировал возможность большого обмена пленными на Пасху.

Нелли Ковальская Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Обмен пленными 6 марта

Большой обмен пленными с Россией может произойти на Пасху.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сегодня, 26 марта.

«Переговоры продолжаются и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен. Мы сделаем для этого все, что нужно», — заверил он семьи военнопленных.

В разговоре с журналистами Буданов прокомментировал свои слова.

«Я не анонсировал (обмен пленными — Ред.). Я сказал, что надеюсь, что на Пасху все мы увидим огромный обмен. А я для этого приложу максимум усилий», — объяснил руководитель ОП.

Какие категории пленных могут попасть на обмен, Буданов не уточнил.

«А какие еще категории? Те, кто попали в плен», — ответил он.

Напомним, на днях президент Зеленский сообщил о сигналах о возможном продолжении обмена пленными.

Предыдущий обмен состоялся 6 марта. Тогда Украина вернула из российского плена еще 300 военных и двух гражданских.

