Буданов надеется на большой обмен пленными: когда он может произойти
Руководитель ОП прокомментировал возможность большого обмена пленными на Пасху.
Большой обмен пленными с Россией может произойти на Пасху.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сегодня, 26 марта.
«Переговоры продолжаются и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен. Мы сделаем для этого все, что нужно», — заверил он семьи военнопленных.
В разговоре с журналистами Буданов прокомментировал свои слова.
«Я не анонсировал (обмен пленными — Ред.). Я сказал, что надеюсь, что на Пасху все мы увидим огромный обмен. А я для этого приложу максимум усилий», — объяснил руководитель ОП.
Какие категории пленных могут попасть на обмен, Буданов не уточнил.
«А какие еще категории? Те, кто попали в плен», — ответил он.
Напомним, на днях президент Зеленский сообщил о сигналах о возможном продолжении обмена пленными.
Предыдущий обмен состоялся 6 марта. Тогда Украина вернула из российского плена еще 300 военных и двух гражданских.