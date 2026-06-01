Буданов намекнул на возможное завершение войны: когда это может произойти

Кирилл Буданов

У Украины есть реальные шансы остановить активные бои уже в ближайшие месяцы. У властей есть четкий план и силы, чтобы выполнить задание президента и установить мир.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, выступая на форуме «Архитектура безопасности», передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

Когда может завершиться война в Украине

Глава Офиса президента подтвердил информацию о планах скорейшего прекращения вооруженного противостояния.

«Это поручение президента — как можно скорее попытаться прекратить эту войну. И я подтверждаю его попытки — как можно скорее, желательно к зиме, прекратить боевые действия», — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что как руководитель Офиса президента будет делать все для достижения этой цели, назвав позицию Владимира Зеленского «совершенно правильной, своевременной и продуманной».

Есть ли шансы у Украины победить РФ

Буданов отметил, что завершить войну планируют в ноябре — либо силой, либо дипломатией. Он призвал не умалять роль Украины и не ждать, что партнеры все сделают или подарят сами.

«Есть позиция президента Украины, которую он четко озвучил. И мы будем ее реализовывать. Наших возможностей, я уверен, достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать», — заявил руководитель ОП.

В то же время Буданов подчеркнул, что успех этого плана зависит не только от украинской стороны. По его словам, риск срыва договоренностей из-за деструктивной позиции Кремля остается высоким.

«Если Россия откажется по финалу — так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют», — подытожил глава Офиса президента.

Напомним, российские войска в мае 2026 года показали наихудшие результаты наступления за последние годы, захватив всего 14 кв. км украинской территории. Аналитики DeepState фиксируют изменение динамики на фронте и возможный переход войны в новую фазу.

Кроме этого, Украина впервые за несколько лет перехватила инициативу на поле боя, отвоевывая больше территории, чем захватывают российские войска.

Ранее мы писали, что российские пропагандисты открыто признают серьезные проблемы с поставкой топлива в оккупированный Крым. После ударов ВСУ логистика полуострова оказалась под угрозой, а альтернативные маршруты практически не работают.

