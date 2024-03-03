Буданов называет его одним из самых боеспособных: чем уникально спецподразделение ГУР "Кракен"

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов называет спецподразделение ГУР МО "Кракен" одним из самых боеспособных. Его уникальность в том, что он состоит из мотивированных добровольцев.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал штурмовик спецподразделения на позывной "Кавалер".

По его словам, штурмовики — это одна из главных специальностей во время войны, ведь именно они отбивают метры украинской земли, поэтому решают ход операций.

“Подразделение состоит из добровольцев. Это люди, сознательно пришедшие уничтожать нашего врага. Очень важно, чтобы подразделение было мотивировано работать. Чтобы каждый боец понимал, зачем он здесь. И не просто отбывал номер, чтобы потом рассказывать, что он воевал. Человек должен четко понимать, что нужно работать. И рядом с ним такие же мотивированные побратимы, которые и дают толчок для подразделения, для результатов работы этого подразделения", — рассказал "Кавалер".

Алина Туришин и "Кавалер" / Фото: ТСН.ua

Он говорит, что во многих бригадах и подразделениях Вооруженных сил Украины очень плохая ситуация с мотивацией личного состава.

“Так же это можно отнести к принудительной мобилизации. Я считаю, что у мужчины нет другого пути, когда к нему домой пришел враг и начал убивать, грабить, забирать землю и так далее. Лично я никакой мотивации не ищу, чтобы выполнять какую-нибудь боевую работу. Для меня не может быть по-другому, потому что у меня дома беда, и мне надо что-то с этим делать", — рассказал "Кавалер".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео НАДО ВОСПИТАТЫ У РОССИЙ СТРАХ К УКРАИНЕ! Эксклюзивное интервью штурмовика "Kraken"!

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