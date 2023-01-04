Буданов ответил, планируют ли оккупанты массированные обстрелы на юлианское Рождество

Глава украинской разведки Кирилл Буданов призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги на Рождество (по юлианскому календарю).

Россияне стремятся "испортить праздники" для украинцев, поэтому следует быть осмотрительными во время сигналов воздушной тревоги.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал 4 января в комментарии "Сниданку с 1+1".

"Следует быть осторожными. Когда вы слышите сигнал воздушной тревоги, все же не пренебрегайте этим. К сожалению, враг использует эти террористические методы – формы и методы ведения войны. Не отказывается от нанесения ударов по гражданским объектам. Ну и маниакальное желание испортить праздники у них никуда не делось", — подчеркнул Буданов.

Кроме того, оккупанты стремятся прервать пути поставки военной помощи Украине, однако это у них не получится.

"Мечта россиян прервать поставки оружия от наших союзников и партнеров остается для них мечтой. Они не могут этого сделать. Пытаются, однако не могут. Они сами понимают, что это нереально. Технически на сегодня это абсолютно нереальная идея", — добавил главный разведчик. Украины.

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Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что весной Вооруженные силы Украины планируют "серьезное" контрнаступление. Боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

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