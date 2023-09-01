Буданов признался, сколько раз был женат и рассказал о личной жизни

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с нынешней женой у него второй брак. Пара совместно прожила уже десять лет.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Буданов рассказал, что на первой жене он женился в 2009 году, однако это не всем известно. Во втором браке украинский разведчик прожил уже десять лет.

"Ну видите, значит есть еще какие-то тайны. Кстати, недавно несколько дней назад был юбилей — 10 лет", — сказал Кирилл Буданов.

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Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на жизнь.

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