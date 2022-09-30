Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Буданов рассказал, кого Россия после оккупации планировала провозгласить президентом Украины

Дата публикации
Просмотры
1214
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Буданов рассказал, кого Россия после оккупации планировала провозгласить президентом Украины

Фото: Associated Press

В момент полномасштабного вторжения РФ рассматривала несколько претендентов на пост президента Украины.

Одним из них был Виктор Янукович. Ему россияне приказали готовиться к возвращению в Киев, однако сам беглый экс-президент не очень этого хотел.

Об этом в эфире телемарафона на канале "1+1" сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Возможно, мой ответ вас удивит, но на момент начала войны Россия не приняла решения, кого назначить президентом Украины. У них было несколько вариантов, кто должен стать (президентом – ред.), но финального у них не было. Один из самых бессмысленных, как по мне — это был вариант возвращения Януковича. Его действительно подготовили для этого. У нас была агентурная информация из его среды, как он готовился. Кстати, он сам не очень обрадовался этому. Но такой вариант был", — сказал Буданов.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, СМИ сообщали, что Россия перевезла Януковича в Минск и хотела провозгласить его "президентом Украины".

Читайте также:

Вступление Украины в НАТО: Зеленский действует нестандартно и решительно

Вступление Украины в НАТО: Зеленский действует нестандартно и решительно

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация