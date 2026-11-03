Буданов рассказал новые детали инцидента в Петропавловской Борщаговке: к чему здесь «скорая» и Telegram-каналы

Кирилл Буданов / © Associated Press

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Руководитель офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что около 21:00, когда он прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке, ситуация уже вышла из-под контроля. Там собралось около 500 человек, а также были разбиты три автомобиля.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

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По его словам, из-за масштабной мобилизации в Украине не хватает мест постоянной дислокации для всех военнослужащих. Именно поэтому в разных городах и населённых пунктах используют здания, которые официально арендуют или передают в пользование. В них могут оборудовать склады и места временного размещения личного состава.

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В то же время Буданов признал, что были случаи превышения полномочий при пользовании такими помещениями, а также неправомерных действий в отношении мобилизованных.

Это ненормально и неправильно. Но есть реальность: мест постоянной дислокации на всех сейчас не хватает и не может хватать, ведь должен постоянно происходить маневр. Стационарных казарм в таком количестве просто не существует. Это необходимость», — объяснил глава ОП.

Он назвал ситуацию «серьезной» и отметил, что не будет давать ей «субъективную оценку». По его словам, все обстоятельства инцидента должны быть установлены компетентными органами.

Детали инцидента

Отдельно Буданов рассказал, что были «факты провокации», которая могла предшествовать конфликту. По его словам, один человек якобы одел форму медицинского работника и вместе с водителем на автомобиле скорой помощи по меньшей мере за три дня до событий проводил разведку объекта. Кроме того, при проверке телефона этого лица были обнаружены фотографии, переписка и другие материалы, связанные со зданием.

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«Готовилось сознательное действие. Есть переписка, фотографии, в частности, переписка с определенными Telegram-каналами, которые начали массово распространять эту информацию. Я не знаю до конца, с какой целью это делалось: по личным мотивам, чтобы поднять свой рейтинг или заработать деньги. Но возникает вопрос: кто платит такие деньги за услуги? Или, возможно, это делалось с другой антигосударственной целью», — заявил Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что это лицо задержано, а правоохранители выясняют мотивы его действий. Кроме того, во время событий пострадал несовершеннолетний, которому была оказана помощь.

В то же время, чиновник призвал не объяснять весь инцидент только деятельностью провокаторов. По мнению Буданова, события выявили напряжение в украинском обществе и проблемы, которые нужно решать.

«Делать беспредела не имеет права никто — ни гражданские, ни военные», — подчеркнул он.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БУДАНОВ раскрыл НЕОЖИДАЕМЫЕ ДЕТАЛИ о СОБЫТИЯХ на ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БОРЩАГОВЦЕ!

Резонансный инцидент в Киевской области — что известно

Днем 2 ноября в Сети начали распространять сообщения о якобы захвате людей в заложники в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По предварительным данным, вооруженные мужчины якобы удерживали около 40 человек в подвале частного дома. Впоследствии у здания собрались местные жители, между ними и военными возник конфликт.

Позже выяснилось, что помещение использовали военнослужащие Нацгвардии. Командующий НГУ Александр Пивненко объяснил, что туда прибывают мобилизованные, которых впоследствии направляют в учебные центры. Он заверил, что противоправные действия в отношении них не совершались. Также он опроверг информацию о причастности к инциденту подразделения Хартия, о которой ранее писали в социальных сетях.

В то же время , ДБР открыло уголовное производство по статье «превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий». Следователи проверят законность пребывания военнослужащих в доме, сообщения о возможном применении к ним принуждения, а также обстоятельства конфликта и действия всех причастных.

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