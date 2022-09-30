Буданов рассказал новые подробности обмена защитников "Азовстали"

За весь этот период постоянно менялась дата обмена. Окончательный день обмена пленниками был назначен 18 сентября.

Об этом в эфире телемарафона на канале "1+1" сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Этот обмен не готовился за один-два дня. Этот процесс длился чуть больше трех месяцев. Дата обмена постоянно была в процессе, она была "плавающая". Приблизительно 18 сентября мы договорились об этой дате. А события, которые произошли в стране-агрессоре состоялись просто параллельно (объявление мобилизации в РФ – ред.). Они уже не могли остановить этот процесс, что и произошло 21 сентября", — сказал Буданов.

На вопрос о том, что это стратегическая ошибка России, Буданов поиронизировал, что РФ в последнее время совершила много стратегических ошибок.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова".

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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