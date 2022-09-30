Буданов рассказал новые подробности обмена защитников "Азовстали"

Переговоры об освобождении защитников "Азовстали" продолжались более трех месяцев.
За весь этот период постоянно менялась дата обмена. Окончательный день обмена пленниками был назначен 18 сентября.
Об этом в эфире телемарафона на канале "1+1" сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Этот обмен не готовился за один-два дня. Этот процесс длился чуть больше трех месяцев. Дата обмена постоянно была в процессе, она была "плавающая". Приблизительно 18 сентября мы договорились об этой дате. А события, которые произошли в стране-агрессоре состоялись просто параллельно (объявление мобилизации в РФ – ред.). Они уже не могли остановить этот процесс, что и произошло 21 сентября", — сказал Буданов.
На вопрос о том, что это стратегическая ошибка России, Буданов поиронизировал, что РФ в последнее время совершила много стратегических ошибок.
Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова".
200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
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