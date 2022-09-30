Буданов рассказал о двух вариантах политики Украины по России после войны

Главный разведчик предполагает, что РФ может распасться после войны против Украины, и тогда придется выстраивать отношения с несколькими государственными образованиями.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина должна рассматривать два варианта своей политики по России после завершения войны. Один из них касается РФ после смены власти, а другой – ряда государственных образований после возможного распада страны.

Об этом глава разведки рассказал в интервью ТСН.

Один из таких вариантов – выстраивание отношений с видоизмененной РФ, если произойдет передача власти и признание ошибок.

"Нам нужно рассматривать серьезно два варианта. Во-первых, это выстраивание отношений с видоизмененной Россией формально, если произойдет условие трансфера власти и признание ошибок. Тогда формально Россия избавится от определенных своих территорий, которые она много лет назад аннексировала, но в принципе Россия будет выглядеть как нынешняя Россия", – сказал Буданов.

Он добавил, что РФ может превратиться в настоящую федерацию – нечто вроде конфедерации. Ведь сейчас эта страна имеет только название "федерация", но на самом деле это "унитарное государство с жесткой вертикалью власти".

"Второй вариант – это разделение России и создание на территории, которую она сейчас занимает, минимум трех, а реально пяти и более новых государствообразований", – рассказал глава ГУР.

Напомним, 30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях с РФ по прекращению войны. Однако вести переговоры с Путиным Украина не будет.

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