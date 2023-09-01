"Тщательно планировали": Буданов о подготовке операции Москвы для убийства Зеленского

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в Москве несколько раз "готовили определенные операции" по убийству президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом главный украинский разведчик сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Давайте так, несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень всерьез. Тщательно планировали подготовительные мероприятия. В конце концов, вы видите, что украинские службы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло", — подчеркнул Буданов.

Напомним, в одном из интервью Владимир Зеленский высказался о риске потери жизни. По его словам, уже больше года ежедневная опасность стала частью его жизни. Впрочем, к таким ощущениям он уже привык.

Тем временем Politico опубликовало материал о том, что у Украины есть план на случай гибели Зеленского. В частности, авторы публикации пишут, что президент не просто формальный руководитель государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки.

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