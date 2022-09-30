Буданов рассказал, причастна ли украинская разведка к протестам в Дагестане

Украинская военная разведка работает в Кавказском регионе.
Однако Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет отношения к протестам в Дагестане. Люди там восстали из-за нелепой политики Кремля.
Об этом в эфире телемарафона на канале "1+1" сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Мне много определенных событий в мире приписывают. Я нормально к этому отношусь. Мы работали и работаем по кавказскому региону. Это правда. Но, к сожалению, для меня я не могу сказать, что это личное достижение. Это во многих случаях бессмысленная политика РФ. Все, что происходит сейчас, является абсолютно последовательными вещами", — пояснил Буданов.
Напомним, в Дагестане с начала объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" протестные настроения в России значительно выросли. Там во время акций даже происходили стычки с полицией.
Читайте также:
- Дагестан просит у Путина полгода "отсрочки" от мобилизации
- Что задумал Путин: эксперт назвал скрытую цель мобилизации в России
- В Дагестане призывают людей отправляться на войну, а в протестах увидели "западных кураторов"