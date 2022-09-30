Буданов рассказал, причастна ли украинская разведка к протестам в Дагестане

Однако Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет отношения к протестам в Дагестане. Люди там восстали из-за нелепой политики Кремля.

Об этом в эфире телемарафона на канале "1+1" сказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Мне много определенных событий в мире приписывают. Я нормально к этому отношусь. Мы работали и работаем по кавказскому региону. Это правда. Но, к сожалению, для меня я не могу сказать, что это личное достижение. Это во многих случаях бессмысленная политика РФ. Все, что происходит сейчас, является абсолютно последовательными вещами", — пояснил Буданов.

Напомним, в Дагестане с начала объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" протестные настроения в России значительно выросли. Там во время акций даже происходили стычки с полицией.

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